Trong tiếng Anh có 'trọc phú' không

Vulgarian có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin, lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh vào năm 1804.

Vulgarian /vʌlˈɡɛərɪən/ (danh từ): Trọc phú, trưởng giả học làm sang

Định nghĩa:

Vulgarian được định nghĩa là một người thô tục, đặc biệt là người phô trương sự giàu có một cách lố bịch, thô tục. Oxford Learner's Dictionaries nêu thêm vulgarian cũng có thể dùng để chỉ những người cư xử thiếu lịch sự, thô lỗ.

Vulgarian lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh vào năm 1804. Nguồn gốc của vulgarian là danh từ vulgus (hoặc volgus) trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là người bình thường, công chúng hoặc đám đông.

Cách gọi vulgus trong tiếng Latinh thường mang hàm ý xúc phạm, mỉa mai nên vulgarian trong tiếng Anh cũng mang nhiều ý nghĩa tiêu cực, châm biếm.

Ứng dụng của từ vulgarian trong tiếng Anh:

- If he offers them every luxury and is not polite, he is a snob and a vulgarian.

Dịch: Nếu ông ta mang cho họ những món đồ xa xỉ theo cách bất lịch sự, ông ta chính là một kẻ hợm hĩnh, trưởng giả học làm sang.

- Only a vulgarian talks ceaselessly about how much this or that cost him.

Dịch: Chỉ có trọc phú mới không ngừng nói về việc ông ta đã phải tốn bao nhiêu tiền mới có được cái này cái kia.