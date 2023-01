Trong tiếng Anh có 'sính ngoại' không?

Từ "sính ngoại" trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại.

Xenophilia /ˌzɛnəˈfɪliə/ (danh từ): Sùng ngoại, sính ngoại

Định nghĩa:

Collins Dictionary định nghĩa xenophilia là cảm giác bị thu hút hoặc ngưỡng mộ người lạ, người nước ngoài hoặc những thứ kỳ lạ hoặc thuộc về nước ngoài. Những người sính ngoại được gọi là xenophile.

Theo New York Times, xenophilia có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Cụ thể, "xeno" xuất phát từ "xenos", nghĩa là người lạ/vật thể không xác định, "philia" xuất phát từ "philos", tương đương với tình yêu, sự hấp dẫn hoặc niềm yêu thích mạnh mẽ.

Trang Study.com đưa ra một thuật ngữ về việc sính ngoại là cultural xenophile, nghĩa là văn hóa sính ngoại. Cụ thể, những người xenophile đặc biệt say mê văn hóa và truyền thống nước ngoài. Họ tìm cách hòa mình vào văn hóa nước ngoài và xem đó là cách đánh giá cao, thể hiện sự tôn trọng với người nước ngoài và vùng đất của họ. Những người này thể hiện sự yêu thích với nền văn hóa nước ngoài nhưng lại có thái độ trái ngược khi nhắc đến nền văn hóa của mình.

Ứng dụng của xenophilia trong tiếng Anh:

- Xenophilia made a great impact on people and society.

Dịch: Sự sính ngoại tạo ra tác động lớn đến con người và xã hội.

- A xenophile is generally a person who exhibits the feeling of xenophilia, a person who demonstrates a strong liking toward foreign people, places, or things.

Dịch: Xenophile là một người thể hiện cảm giác sính ngoại, là người thể hiện sự yêu thích với người, địa điểm hoặc sự vật thuộc về nước ngoài.