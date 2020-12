Trong tầm giá 1,2 tỷ đồng, chọn Toyota Fortuner hay Ford Everest?

Ford Everest Titanium 2.0 AT 4x2 có thế mạnh về động cơ và nội thất trong khi Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 là mẫu xe bắt mắt cùng mức giá hấp dẫn hơn.

Trong những tháng cuối năm, nhóm xe gầm cao tại Việt Nam khá sôi động, các phiên bản mới liên tiếp được mang về. Trong đó, nhóm SUV 7 chỗ nổi bật nhất với Mitshubishi Pajero Sport 2020, Toyota Fortuner vào đầu tháng 10 hay mới nhất là Ford Everest 2021. Hyundai Santa Fe 2021 cũng đã xuất hiện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt.

Sau khi Fortuner 2021 được mang về Việt Nam, doanh số của mẫu xe này cải thiện đáng kể. Qua đó, Fortuner đòi lại vị trí số 1 trong nhóm SUV 7 chỗ từ Hyundai Santa Fe. Ford Everst 2021 vừa ra mắt có gì để đấu với "vua doanh số" Toyota Fortuner. Trong bài này, Zing sẽ so sánh 2 phiên bản Ford Everest Titanium 2.0 AT 4x2 và Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2. Hai mẫu xe này khá tương đồng về trang bị và có mức giá xấp xỉ 1,2 tỷ đồng .

Fortuner thể thao, Everest cứng cáp

Cả Toyota Fortuner 2021 và Ford Everest 2021 đều là bản nâng cấp nên tổng thể không khác gì đời trước. Fortuner vẫn sở hữu kiểu dáng thể thao, năng động của mẫu xe Nhật trong khi Everest cứng cáp đúng chất xe Mỹ.

Tuy nhiên, cả 2 đều được thay đổi đôi chút ở ngoại thất để mang lại cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Với bản Legender, chiếc Fortuner trở nên hầm hố hơn hẳn. Đặc điểm nổi bật nhất của phiên bản này là lưới tản nhiệt chia 2 tầng và dải đèn daylight dạng xương cá.

Trong khi đó, Everest 2021 cũng được thay đổi nhiều nhất ở đầu xe. Mẫu SUV này có lưới tản nhiệt dạng lưới, thay vì dạng thanh ngang như đời cũ. Tên xe Everest được lắp ở nắp ca-pô. Tản nhiệt dạng lưới đang là xu hướng trên các mẫu xe gầm cao trong thời gian gần đây.

Ở phía sau, đèn hậu của Fortuner Legender vẫn giống đời cũ nhưng được làm nổi và sắc nét hơn. Thanh kim loại nối liền cụm đèn hậu được sơn tối màu. Trong khi đó, Everest Titanium 2021 không có thay đổi so với đời trước. SUV Mỹ có đuôi xe đơn giản với cụm đèn hậu chữ C nối liền bởi thanh kim loại sáng và cản sau hầm hố.

Toyota Fortuner Legender có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở 2.745 mm. Trong khi đó, các số đo tương ứng của Ford Everest Titanium là 4.892 x 1.860 x 1.837 (mm), trục cơ sở 2.850 mm.

Dễ dàng nhận ra Everest Titanium nhỉnh hơn Fortuner Legender ở tất cả số đo kích thước. Ở 2 thông số chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở, Everest hơn đối thủ xấp xỉ 100 mm. Hai thông số chiều dài ảnh hưởng rất nhiều đến không gian nội thất.

Bù lại, Fortuner gây ấn tượng với khoảng sáng gầm tốt hơn đối thủ. Mẫu SUV Nhật có khoảng sáng gầm lên đến 279 mm trong khi con số của Everest chỉ là 210 mm. Everest Titanium được trang bị bộ mâm 20 inch, nhỉnh hơn mâm 18 inch của Fortuner Legender.

Tương đồng về trang bị

Ở bên trong, 2 xe không có sự chênh lệch lớn về trang bị, tiện nghi. Cả 2 xe đều có màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng bọc da tích hợp nút chức năng, đề nổ bằng nút bấm, tính năng đá cốp. Fortuner Legender nhỉnh hơn với ghế lái chỉnh điện 8 hướng trong khi Everest Titanium chỉ có 6 hướng. Mẫu SUV Mỹ ghi điểm bởi dàn âm thanh 10 loa, điều hòa tự động 2 vùng. Fortuner Legender chỉ có dàn âm thanh 6 loa và điều hòa tự động 1 vùng.

Về bố cục khoang lái, Fortuner Legender vẫn giữ thiết kế của đời trước nhưng được làm hiện đại hơn. Mẫu SUV được tô điểm bởi các chi tiết màu đỏ để tăng cái nhìn thể thao. Ở chiều trái ngược, Everest Titanium vẫn trung thành với thiết kế Hydrographic. Nội thất của xe được kết hợp giữa các vật liệu giả gỗ, da, kim loại được làm tối màu, mang đến sự đồng bộ ở toàn nội thất.

Về điểm này, tôi cảm thấy thích nội thất của Everest hơn. Nội thất đơn giản, tinh tế mang đến sự "dịu mắt" hơn trong khi các chi tiết trang trí màu đỏ trên Fortuner Legenger không thực sự hài hòa với tổng thể.

Nhờ kích thước tổng thể nhỉnh hơn, Everest có khoang nội thất rộng rãi hơn đối thủ. Hàng ghế thứ 2 của Fortuner và Everest đều đáp ứng được người có chiều cao 1,7 m nhưng Everest cho cảm giác thoải mái hơn. Hàng ghế thứ 3 của cả 2 đều ở mức đủ dùng.

Động cơ Everest mạnh mẽ hơn

Động cơ của 2 xe không có sự nâng cấp so với đời cũ. Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 sử dụng động cơ diesel tăng áp I4 dung tích 2.4L, cho ra công suất 147 mã lực ở 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Ford Everest Titanium 2.0 AT 4x2 được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.0L sản sinh công suất 180 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 420 Nm tại 1.750-2.500 vòng/phút.

Dù dung tích nhỏ hơn, động cơ của Everest Titanium cho thông số tốt hơn đối thủ ở cả công suất và mô-men xoắn. Một điểm cộng nhỏ của Everest là xe có hộp số tự động 10 cấp, nhỉnh hơn loại 6 cấp của Fortuner. Cả 2 xe đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Là các phiên bản cao cấp của mỗi dòng, Everest Titanium 2.0 AT 4x2 và Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 khá tương đồng về công nghệ hỗ trợ. Các tính năng chung của 2 xe gồm 7 túi khí, phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau.

Mẫu SUV Mỹ nhỉnh hơn với kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang. Fortuner ghi điểm với camera 360 độ, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp.