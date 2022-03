Trọng tài V.League liên tục mắc lỗi do đâu?

V.League 2022 đi qua 4 vòng đấu nhưng đã có ít nhất 2 lần các trọng tài trở thành tâm điểm của các chỉ trích.

Trong khi V.League đang có nhiều chuyển biến tích cực về mặt tổ chức cũng như hình ảnh, công tác trọng tài tiếp tục là điểm trừ khiến giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mang nhiều tai tiếng.

Tình huống Ngọc Thịnh (áo trắng) bị thổi phạt đền dù phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Ảnh: Quang Thịnh.

Yếu chuyên môn

Công tác trọng tài luôn là vấn đề nổi cộm của V.League trong nhiều năm qua. Đến mùa giải 2022, những sai lầm xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, trình độ ảnh hưởng lớn đến những sai sót. "Việc V.League nghỉ dài hạn đương nhiên là có ảnh hưởng tới phản xạ và cảm nhận mang tính nghề nghiệp. Tuy nhiên nó không phải là yếu tố chính. Trình độ mới là thứ khiến những sai sót như vậy xảy ra", BLV kỳ cựu nêu quan điểm.

Trên sân Gò Đậu, trọng tài chính thổi phạt đền khiến đội khách Hải Phòng chịu quả phạt đền, qua đó mất trận thắng trước CLB Bình Dương. Tình huống diễn ra ở phút 80, Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) phạm lỗi với cầu thủ của đội chủ nhà bên ngoài vùng cấm. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền xác nhận quyết định của thuộc cấp là sai.

Ở vòng đấu khai màn, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn từ chối quả phạt đền cho đội khách Viettel khi hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Định đã phạm lỗi với Geovane Magno trong vùng cấm. May mắn cho vị trọng tài người Hải Dương là Viettel vẫn có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Phân tích về tình huống diễn ra trên sân Gò Đậu tối 13/3, BLV Quang Tùng cho rằng ông Hùng và trợ lý Nguyễn Thành Trung mắc sai sót nghiêm trọng về mặt phương pháp, thứ vốn không chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm. "Trọng tài Hùng không theo kịp tình huống, đứng quá xa điểm xảy ra va chạm. Ông này lại không liên lạc với trợ lý mà ra quyết định ngay. Cả hai người cũng không có sự trao đổi để thay đổi quyết định sau tình huống đó. Họ hoàn toàn có quyền, nhưng không làm vậy".

Một tình huống khác gây tranh cãi là tổ trọng tài điều khiển trận Hải Phòng gặp Nam Định trên sân Lạch Tray hôm 2/3 "bẻ còi". Trọng tài Trần Đình Thịnh và trợ lý xem lại tình huống được phát trên màn hình lớn. Theo Quang Tùng, ông Thịnh cùng trợ lý không sai. Điều lệ giải và các bộ quy tắc không có quy định rõ ràng cho việc này. Tuy nhiên quyết định sau đó của trọng tài Thịnh lại gây cho BLV này sự khó hiểu.

"Đõ rõ ràng không phải là tình huống việt vị. Nhưng nếu bóng chạm tay cầu thủ Hải Phòng thì ông Thịnh lại cho thấy kỹ năng yếu kém. Trọng tài này đứng gần tình huống bóng, có góc quan sát thuận lợi lại không phát hiện ra pha phạm lỗi đó", Quang Tùng nói.

Trọng tài Mai Xuân Hùng thổi phạt đền cho CLB Bình Dương dù không có vị trí quan sát thuận lợi và không tham khảo trợ lý trọng tài. Ảnh: Quang Thịnh.

Thiếu bản lĩnh

Một vấn đề nữa, dù không rõ ràng, là các quyết định bắt việt vị của trợ lý trọng tài thường có lợi cho đội phòng ngự. Ở trận CLB Hà Nội gặp CLB TP.HCM tại vòng 4, có ít nhất 3 tình huống như vậy. Theo Quang Tùng đây có thể coi là hiện tượng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh thực trạng bản lĩnh yếu kém của nhiều trọng tài và trợ lý trọng tài.

"Chúng ta cần lượng hóa một cách cụ thể những tình huống như vậy dù hiện tượng đó là có. Các trợ lý trọng tài đưa ra quyết định mang tính an toàn cho bản thân xuất phát từ kinh nghiệm và khả năng quan sát trong thời điểm nhạy cảm. Việc này vừa do bản lĩnh, vừa do yếu tố phản xạ. Họ phải quan sát tốt ngay từ thời điểm bóng được chuyền đi, chứ không phải lúc cầu thủ nhận bóng", BLV kỳ cựu nói.

Theo lý giải của Quang Tùng, trong khoảnh khắc ra quyết định, trọng tài và trợ lý trọng tài có 2 phương án và việc quyết định có tính an toàn cho bản thân họ hơn phản ánh rõ thực trạng không tự tin.

"Rõ ràng, để trọng tài có đủ bản lĩnh đưa ra quyết định đúng nhất, họ phải đạt đến trình độ nào đó, ít nhất là đủ để theo kịp tình huống. Không còn cách nào khác là họ phải tự trau dồi bản thân. Tất nhiên, không thể phủ nhận tác động đến từ việc nghỉ quá lâu khiến họ mất đi phản xạ tốt nhất. Dù vậy, quan điểm của tôi về những sai lầm của trọng tài phần lớn đến từ trình độ của họ".

Qua trao đổi, BLV Quang Tùng cũng cho rằng những sai sót của trọng tài không đại diện cho một bức tranh toàn cảnh của công tác điều hành các trận đấu. Vẫn có những trọng tài có chuyên môn tốt, có tiềm năng phát triển. "Tất nhiên, để nâng cao mặt bằng chất lượng, giới trọng tài còn phải làm rất nhiều việc, tham gia làm nhiệm vụ thường xuyên là một trong số đó", BLV này khẳng định.