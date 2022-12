Trọng tài gây tranh cãi trong ngày tuyển Anh bị loại

Phút 25, Harry Kane thực hiện pha đột phá ở sát đáy biên và bị Dayot Upamecano đẩy ngã từ phía sau. Tiền đạo sinh năm 1993 yêu cầu trọng tài cho tuyển Anh hưởng phạt đền vì cho rằng pha phạm lỗi diễn ra trong vùng cấm.

Ông Sampaio dừng trận đấu để lắng nghe ý kiến từ tổ VAR. Sau một vài phút, trọng tài người Colombia ra dấu để trận đấu tiếp tục diễn ra bất chấp phản ứng từ cầu thủ Anh.

Ông Sampaio cùng tổ VAR xác định tình huống va chạm giữa Upamecano và Kane không diễn ra trong vùng cấm. Theo đó, Anh không được hưởng phạt đền, Upamecano cũng chẳng phải nhận thẻ phạt.

Trong khi đó, CĐV "Tam sư" cho rằng quyết định của ông Sampaio là không thỏa đáng đồng thời đăng lại những góc quay chứng minh điểm phạm lỗi của hậu vệ tuyển Pháp dường như đã ở trong vùng 16,5 m.

"100% đây là một tình huống phạm lỗi", cựu tiền đạo Gary Lineker bình luận.

Đến phút 82, ông Sampaio cho Anh hưởng phạt đền nhưng lại không rút thẻ vàng cho Theo Hernandez. Sau phản ứng quyết liệt từ Jude Bellingham, trọng tài này mới rút thẻ cho hậu vệ bên phía tuyển Pháp.

Cựu danh thủ Stuart Pearce bày tỏ sự bất bình với cách làm việc của ông Sampaio: "Trọng tài có một trận đấu thực sự tệ. Có điều gì đó không ổn ở giải đấu lớn nhất thế giới".

Đồng quan điểm, BLV Jim Proudfoot của talkSPORT nói: "Ngay cả trọng tài cũng không biết điều gì đang xảy ra. Thật hài hước". Trong khi đó, BLV Adrian Durham cho biết: "Tôi không buộc tội trọng tài khiến tuyển Anh bị loại nhưng ông ta đã có một ngày làm việc tệ hại. Hy vọng ông ta có thể xem lại trận đấu khi về nhà".

Pha đá phạt đền hỏng của Kane khiến Anh thua Pháp 1-2, qua đó nói lời chia tay World Cup từ vòng tứ kết.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019