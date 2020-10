Trọng tài FIFA chưa mang lại công bằng cho đội Nam Định

Khó lý giải vì sao sai sót liên tục rơi vào đội Nam Định nên Ban trọng tài VFF đã phân công những trọng tài tốt nhất nhằm hạn chế sai số.

Ở vòng đấu thứ 4 của giai đoạn hai, Nam Định đón tiếp Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Trận đấu được xem là then chốt, quyết định sớm tương lai của thầy trò ông Nguyễn Hồng Phú nếu chủ nhà giành chiến thắng.

Theo lịch phân công của Ban trọng tài VFF, trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Các trợ lý của trọng tài người Hà Nội là Nguyễn Trung Hậu (FIFA), Nguyễn Long Hải và trọng tài thứ 4 ông Lê Đức Cảnh. Đây sẽ là trận đấu thứ 4 mà ông Hoàng Ngọc Hà cầm còi khi có đội Nam Định thi đấu.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (phải) tiếp tục được phân công "kèm" đội Nam Định ở vòng đấu tới. Ảnh: Lê Minh.

Người được phân công thổi các trận đấu của đội bóng thành Nam nhiều nhất, không ai khác chính là trọng tài số 1 Việt Nam, ông Ngô Duy Lân.

Đến nay, trọng tài người Long An đã làm nhiệm vụ ở 5 trận có CLB Nam Định thi đấu. Sau trận đấu gần nhất khi Nam Định thua 0-2 trước Quảng Nam hôm 20/10, ông Lân đã được cho nghỉ vì theo đề xuất của VPF gửi Ban trọng tài VFF.

Tính luôn trận đấu thứ 17 của Nam Định diễn ra vào 25/10, hai trọng tài FIFA của Việt Nam đã làm việc hơn một nửa số trận đấu (9/17) của đội bóng này. 8 trọng tài khác điều hành các trận còn lại, trong đó có 4 trận và 3 trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, bị kỷ luật.

Hai trọng tài bị kỷ luật khi thổi các trận đấu của Nam Định gồm có ông Vũ Phúc Hoan (vòng 6 gặp CLB Hải Phòng), Mai Xuân Hùng mắc lỗi 2 trận của Nam Định (vòng 8 gặp Quảng Ninh và vòng 10 gặp CLB Sài Gòn).

Cơn phẫn nộ của đội Nam Định lên đỉnh điểm sau vòng 10 trên sân Thống Nhất. Trọng tài Mai Xuân Hùng không thổi phạt đền cho đội khách. Ông GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói: "Trưởng ban trọng tài VFF còn liêm sỉ thì nên nghỉ. Chúng tôi sẵn sàng bỏ giải nếu bị thổi ép như thế này".

Lịch làm việc với đội Nam Định của hai trọng tài FIFA dày đặc sau vòng 10 khi những sai sót trước đó vượt tầm kiểm soát. Ảnh: Minh Phúc.

Từ vòng 10 đó trở đi, Nam Định thi đấu 6 trận thì 5 trận do trọng tài cấp FIFA điều khiển. Trong đó, trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân làm 3 trận. Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà làm một trận. Trận đấu còn lại do trọng tài Nguyễn Viết Duẩn làm ở vòng 15 giữa Đà Nẵng với Quảng Nam, diễn ra trong mưa và an toàn.

Đội bóng thành Nam được cho là mất đến 8 điểm vì sai sót của trọng tài từ vòng 1 đến vòng 10. Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền không phủ nhận việc phân công trọng tài FIFA để bắt riêng cho Nam Định. Vì vậy mà ở những vòng sau đó mọi chuyện êm đềm hơn.

Tuy nhiên đến vòng 4 giai đoạn hai, cú phất cờ tai hại của trợ lý số 1 K' Đức Tuấn đã thổi ngọn lửa tức giận từ Nam Định lên một lần nữa. Trọng tài chính tôn trọng quyết định của trợ lý trong pha bắt việt vị nên không công nhận bàn thắng gỡ hòa của Rafaelson.

"Tôi nghĩ đó là một sự sắp đặt chứ không phải lỗi bình thường của trọng tài trong trận đấu. Những sai sót này là cố tình. Sao đội Hà Nội chẳng bao giờ bị bắt lỗi, chẳng bao giờ cần khiếu nại? Tại sao cứ là đội Nam Định? Có người muốn diệt đội Nam Định", trợ lý HLV đội Nam Định, ông Nguyễn Văn Dũng nói.

Cầu thủ Nam Định (áo vàng) phản đối trọng tài Mai Xuân Hùng ở vòng 10, từ sau đó, hầu hết trận đấu của đội bóng thành Nam đều được trọng tài FIFA điều khiển. Ảnh: Quang Thịnh.

Ban trọng tài VFF nỗ lực điều chỉnh công tác phân công trọng tài FIFA nhằm mang lại công bằng cho Nam Định. Mọi việc đang đi đúng hướng khi các trọng tài FIFA có sự tôn trọng nhất định về tâm lý và tư tưởng với đội bóng. Thế nhưng, sai số lại phát sinh từ trợ lý trọng tài. Ban trọng tài VFF không thể giải thích.

Nhóm trụ hạng chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc với suất duy nhất xuống giải hạng Nhất Quốc gia. Kết quả có thể định đoạt ngay ở vòng đấu ngày 25/10. Đội Nam Định (17 điểm) đang chạy đua trụ hạng với CLB Hải Phòng (16 điểm) và Quảng Nam (12 điểm).

Bảng xếp hạng trước vòng đầu quyết định suất rớt hạng. Ảnh: Minh Phúc.