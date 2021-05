Trong một tuần, giá trị thị trường tiền mã hóa bốc hơi 600 tỷ USD

Giá Bitcoin lao dốc mạnh và hiện thấp hơn mức đỉnh hồi giữa tháng 4 tới gần 40%. Toàn bộ thị trường tiền mã hóa lao đao.

Theo Bloomberg, giá trị của hơn 7.000 loại tiền mã hóa được CoinGecko theo dõi bốc hơi hơn 600 tỷ USD trong vòng một tuần qua, hiện chỉ còn khoảng 1.900 tỷ USD . Bitcoin - đồng tiền mã hóa phổ biến nhất - sụt giá hơn 13% trong phiên giao dịch 19/5 xuống dưới 40.000 USD đồng, hiện dao động ở vùng 39.000 USD .

Ở thời điểm hiện tại, giá Bitcoin đang ở ngưỡng thấp nhất trong 14 tuần và thấp hơn 25.000 USD so với mức đỉnh 64.870 USD /đồng hồi tháng 4. Dù vậy, giá Bitcoin vẫn cao hơn 40% so với hồi đầu năm và 300% so với 12 tháng trước.

Những dòng tweet liên tiếp của CEO Tesla Elon Musk và việc chính quyền Trung Quốc cảnh báo các tổ chức tài chính nước này không được giao dịch tiền mã hóa khiến thị trường lao dốc. Giới quan sát cho rằng giá giảm còn do nhiều nhà đầu tư bán ra.

Giá Bitcoin giảm hơn 13% trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinDesk.

“Mức 40.000 USD là rất quan trọng đối với Bitcoin. Nếu tiếp tục giảm xuống dưới 40.000 USD , giá Bitcoin có thể lao dốc xuống dưới 30.000 USD ”, nhà phân tích Jeffrey Halley của hãng Oanda nhận định.