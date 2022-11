Trong một tháng, gần 3.000 cơ sở vi phạm PCCC ở Hà Nội bị xử phạt

Trong một tháng kiểm tra, đơn vị chức năng của Hà Nội xử phạt gần 3.000 cơ sở vi phạm PCCC với tổng số tiền phạt 30 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.000 cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Nội dung trên có trong thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả một tháng triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Trong một tháng triển khai, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra gần 73.000 cơ sở và đạt 54,25% chỉ tiêu toàn đợt.

Trong đó, 2.781 trường hợp bị xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng . Đơn vị chức năng cũng tạm đình chỉ hoạt động của 664 cơ sở và đình chỉ hoạt động của 357 cơ sở.

UBND Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động…

Kết thúc đợt tổng kiểm tra, Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND cấp quận, huyện phải ký cam kết bằng văn bản về số lượng, danh sách cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Công an cấp huyện cam kết với chủ tịch UBND cấp huyện về số lượng, danh sách cơ sở do cơ quan công an quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã cũng phải ký cam kết về số lượng, danh sách cơ sở thuộc cấp xã quản lý.

Sau ngày 15/12, địa bàn nào để sót, lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý, công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào hoạt động, không đạt kết quả kiểm tra theo tiến độ, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, chủ tịch UBND cấp quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước theo quy định.