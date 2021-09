Trong dịch, giới siêu giàu ở Singapore vẫn đổ xô mua nhà cao cấp

Tình hình dịch bệnh không làm việc mua bán bất động sản cao cấp ở Singapore trở nên kém sôi động.

Singapore vượt qua nhiều thành phố phát triển, trong đó có Hong Kong, để trở thành một trong những nơi đầu tư bất động sản phổ biến nhất của giới nhà giàu và nổi tiếng.

Theo The Strait Times, doanh số bán nhà hạng sang tại Singapore đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.

Những con số biết nói

Dữ liệu từ Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore (URA) cho thấy trong nửa đầu năm 2021, gần 3.500 căn nhà cao cấp đã được bán ra, vượt qua doanh số hàng năm tính từ 2018 đến 2020.

Phân khúc nhà mặt đất cũng chứng kiến ​​sự gia tăng tương tự với hơn 2.100 bất động sản được giao dịch trên toàn quốc gia trong 7 tháng đầu năm, gần gấp 3 lần so với 780 giao dịch vào cùng kỳ năm ngoái.

Một căn hộ có diện tích 6.195 foot vuông với 5 phòng ngủ sang trọng tại Marq, tòa nhà có vị trí trên đồi Paterson. Ảnh: SC Global.

Không những thế, các nhà đầu tư còn mua đến 272 căn hộ cao cấp có giá trên 5 triệu USD trong nửa đầu năm nay, mức giao dịch cao nhất trong nửa năm kể từ 2014.

Trong số các căn hộ này, có khoảng 70 căn là căn hộ siêu sang trên 10 triệu USD . Một trong số đó là căn hộ rộng 611m2 tại Les Maisons Nassim đã được bán với giá 39 triệu USD vào tháng 5.

Tính trên mỗi foot vuông (psf), giao dịch đắt nhất là một căn hộ nhượng lại rộng 282 m2 tại Eden (Draycott Park), được đổi chủ với giá 6.024 USD psf vào tháng 3.

Các chung cư cao cấp mới bán chạy nhất bao gồm Midtown Modern, Irwell Hill Residences, Leedon Green, 4th Avenue Residences, Hyll on Holland, The Avenir, Royalgreen, Kopar At Newton và The M.

Trên thị trường thứ cấp, D'Leedon, 8 Saint Thomas và Marina One Residences là một trong những dự án được quan tâm trong CCR.

Ai sở hữu nhà siêu sang?

Theo The Strait Times, ngày càng có nhiều tỷ phú và người nổi tiếng quốc tế đổ xô mua những ngôi nhà siêu sang trọng ở Singapore, có thể kể đến như James Dyson (người sáng lập Dyson), Eduardo Saverin (tỷ phú và đồng sáng lập Facebook), Zhang Yong (người sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao) và rất nhiều sao châu Á như Thành Long, Lý Liên Kiệt...

Căn hộ penthouse được xây 3 tầng với 5 phòng ngủ nằm trong Leedon Residence, một chung cư cao cấp gần Vườn Bách thảo Singapore. Căn hộ này rộng 7.718 feet vuông, được niêm yết với giá 15 triệu USD Singapore vào năm 2017. Ảnh: Guocoland Group.

Thị trường bất động sản tại Singapore được hưởng lợi trong bối cảnh người châu Á ngày càng tạo ra và gia tăng tài sản. Có rất nhiều người mới tham gia vào thị trường xa xỉ này, họ là những doanh nhân start-up trong khối ngành công nghiệp mới nổi như y sinh, công nghệ tài chính...

Khách hàng trong nước là lực lượng thống trị thị trường hàng xa xỉ với thị phần đang tăng nhanh hơn so với khách hàng nước ngoài.

Thu nhập ngày càng cao, nhiều người dân địa phương dấy lên nguyện vọng sở hữu bất động sản sang trọng. Có nhiều gia đình hoặc cá nhân thuộc thế hệ Millennials có thể sở hữu những căn nhà sang trọng ngay từ lần mua bán đầu tiên.

Dữ liệu từ URA cho thấy 75,7% (tương đương 2.315 căn hộ cao cấp) đã được bán cho người Singapore trong nửa đầu năm nay, tăng 71,2% (961 căn) so với cùng kỳ năm ngoái.

Những căn nhà siêu sang nào được lựa chọn?

Có tới 18 chung cư cao cấp đã được tung ra thị trường từ năm 2020, cung cấp cho giới nhà giàu nhiều lựa chọn tốt về căn hộ sang trọng, biệt thự ven sông và penthouse.

Các dự án phát triển mang tính biểu tượng có thể kể đến như Riviere (phía trước sông Singapore) và Perfect Ten ở Bukit Timah. Cả 2 nơi này đều ở khá xa trung tâm.

Cũng hiếm khi tìm thấy các dự án tại các vị trí đắc địa, nơi có sự kết hợp của các thành phần dân cư, thương mại, bán lẻ và khách sạn.

Căn biệt thự trên đường Malcolm nằm trên diện tích gần 1,5 mẫu Anh, gồm 7 phòng ngủ. Ảnh: Cơ quan quản lý đất đai Singapore.

Sự ra mắt của các dự án tích hợp như Midtown Modern, Midtown Bay, South Beach Residences và Marina One Residences đã thu hút nhiều quan tâm. Sự ra mắt sắp tới của Canninghill Piers dọc theo sông Singapore dự kiến ​​nhận được sự chú ý mạnh mẽ.

Những căn nhà sang trọng tại Đại lộ 88, Klimt Cairnhill, Khu bảo tồn Cuscaden, Cairnhill 16 và Nouvel 18 ở khu vực cao cấp nhất trên đường Orchard cũng rất được các nhà đầu tư sành điệu ưa chuộng.

Những bất động sản mới ở những vị trí đắc địa, đặc biệt là những ngôi nhà siêu sang, không dễ dàng kiếm được. Vì thế, một số người cho rằng nếu họ bỏ lỡ cơ hội mua bất động sản ngay bây giờ, họ có thể phải đợi thêm 8 đến 10 năm nữa để sở hữu những căn hộ như vậy.

Thị trường bất động sản cao cấp tại Singapore sẽ được hưởng lợi khi giới siêu giàu tiếp tục xuất hiện nhiều ở châu Á và ngày càng có nhiều người muốn phân tán tài sản ra nước ngoài nhằm né các chính sách thuế áp dụng đối với người thu nhập cao ở quốc gia của họ.

Tốc độ giải phóng đất chậm mà chắc của Chính phủ Singapore cùng nguồn cung hạn chế đối với từ các đợt mua bán bất động sản tập trung sẽ càng khiến những căn nhà sang trọng ở vị trí đắc địa trở nên hấp dẫn.

Với nền kinh tế Singapore đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nhiều người càng kỳ vọng rằng doanh số bán nhà siêu sang sẽ tăng nhanh hơn nữa.