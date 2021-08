Trông chờ gì ở những quý bà New York?

Sự trở lại của bộ ba Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes và Charlotte York từ "Sex and the City" rất được trông ngóng kể từ khi nhà sản xuất công bố về dự án.

And Just Like That… là tên của mini series lần này, tiếp nối loạt phim truyền hình ăn khách Sex and the City (1998-2004) cùng hai bộ phim điện ảnh có doanh thu trăm triệu USD mặc dù bị chê tơi bời.

Sex and the City là một trong những phim truyền hình đầu tiên khắc họa chân dung những người phụ nữ độc thân làm chủ cuộc sống của mình tại một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới New York.

Những câu chuyện hóm hỉnh về cuộc sống, tình bạn, tình yêu… của các nhân vật Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York và Samantha Jones. Lúc bấy giờ, chẳng mấy khi người xem được cười với câu chuyện về tình dục được kể lại một cách dí dỏm bởi những người phụ nữ luôn ăn mặc sành điệu và mạnh mẽ trong mọi tình huống.

Đó dường như là công thức thành công của Sex and the City, biến phim trở thành mô típ tiêu biểu được khai thác nhiều hơn trong các bộ phim truyền hình sau này.

Mọi thứ sẽ thay đổi nhưng vẫn đẹp lộng lẫy

Lần trở lại này, bộ phim mang cái tên mới, đằm hơn, dịu hơn – And Just Like That… (Và cứ như thế…). Có lẽ một trong những lý do dẫn đến sự thay đổi ấy là vắng bóng nhân vật Samantha Jones (do nữ diễn viên Kim Catrall thủ vai) – người phụ nữ đại diện cho yếu tố “Sex” trong Sex and the City trước kia.

Thời thế thay đổi, những người bạn bên chúng ta năm 30 tuổi chưa chắc đã có thể đồng hành cùng ta ở ngưỡng tuổi 50. Nhưng sự thật người hâm mộ của Sex and the City đều biết rõ mối bất hòa giữa Kim Katrall và Sarah Jessica Parker. Thế nên khi không có “Sex” nữa, không lẽ bộ phim lại chỉ còn “… and the City”?

Xét về khía cạnh tuổi tác, các nhân vật trong phim giờ cũng đã vào độ tuổi ngoài 50, thế nên các biên kịch cũng nghĩ đến việc thay đổi mới mẻ hơn, thấu tình đạt lý một cách tự nhiên nhất.

Phim có vui được hay không phải chờ xem tập đầu tiên Hello It’s Me dự kiến được lên sóng thời điểm cuối năm 2021 trên kênh HBO Max.

Quá trình quay phim đã được bắt đầu từ tháng 6, và điều đó đồng nghĩa với việc đường phố New York sẽ tất bật hơn, thú vị hơn với sự trở lại của bộ ba Carrie, Miranda và Charlotte.

Tổ phục trang cho phim And Just Like That sẽ không có sự tham gia của Patricia Field, thay vào đó là Molly Rogers – một người đồng hành lâu năm cùng bà, cũng tham gia vào quá trình sản xuất Sex and the City phần trước và cả The Devil Wears Prada.

Lý do cho sự vắng mặt của Patricia Field là lịch trình của bà đang bận rộn với Emily in Paris mùa thứ 2 được quay tại Paris. Nhưng không vì thế mà bộ phim lần này sẽ bớt phần lộng lẫy.

Hình ảnh Carrie Bradshaw trong And Just Like That... gợi nhắc đến hình ảnh cô dâu Carrie trong ngày cưới với Mr. Big trong phim điện ảnh Sex and the City.

Sự sang chảnh làm nên thương hiệu

Qua hình ảnh hậu trường, cách phối đồ sang chảnh của ba nữ chính phần nào “triệu hồi” được tinh thần của Sex and the City năm nào vào trong And Just Like That…

Từng món đồ, món phụ kiện đều mang tuyên ngôn phong cách mạch lạc và rành rọt như những đôi giày Manolo Blahnik ưa thích của Carrie hay chiếc túi Baguette trứ danh của Fendi...

Charlotte York vẫn giữ phong cách nữ tính ở tuổi ngũ tuần với những thiết kế nhẹ nhàng, sang chảnh. Miranda Hobbes mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc với những bộ trang phục trong phần phim này.

Còn hình ảnh nữ ký giả Carrie Bradshaw vẫn toát lên được tình yêu bất tận dành cho thời trang với những set đồ bất quy tắc.

Tấm hình chụp Carrie Bradshaw trong chiếc đầm Raga cùng túi xách Hourglass của Balenciaga mang họa tiết GG Supreme đã thực sự tạo nên làn sóng trong cộng đồng yêu thời trang.

Có lẽ đây là lần đầu cái tên Carrie Bradshaw được gắn với một thương hiệu thời trang bình dân như vậy, nhưng biết đâu đây lại là một “teaser” về quan điểm thời trang của Carrie Bradshaw đã thay đổi khi bước sang tuổi ngũ tuần?

Hình ảnh Sarah Jessica Parker, Kristin Davis và Cynthia Nixon trong lần trở lại này cho thấy họ đã không còn trẻ và botox với filler là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, Sarah Jessica Parker nói “không” với hai phương pháp trẻ hóa vô cùng phổ biến này.

Liệu And Just Like That… có làm nên kỳ tích của Sex and the City trước kia hay không, đó vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp khi mà câu hỏi “bao giờ phim chiếu” vẫn còn là ẩn số.

Qua những hình ảnh được hé lộ, And Just Like That… (dự kiến 10 tập phim) chắc chắn vẫn đủ sức làm say lòng các tín đồ mộ điệu thời trang.