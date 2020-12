Trồng 110 cây cần sa trên ban công

Kiểm tra căn nhà cao tầng giữa trung tâm TP Tân An, lực lượng chức năng phát hiện gia chủ trồng trái phép 110 cây cần sa.

Ngày 11/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Thùng (59 tuổi, ngụ phường 2) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi Trồng trái phép cây cần sa.

Ông Thùng bên cạnh những cây cần sa bị phát hiện. Ảnh: L.H.

Theo công an, sáng 24/11, Công an TP Tân An kiểm tra hành chính căn nhà cao tầng nằm trên đường Hùng Vương, phường 2 (TP Tân An), do ông Thùng làm chủ.

Tại ban công lầu 1, cảnh sát phát hiện 110 chậu nhựa trồng 110 cây cần sa cao khoảng 1 m và 600 gram cần sa phơi khô.

Ông Thùng khai trồng cây cần sa để điều trị, chữa cho bệnh nhân khi có nhu cầu.

Cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa này và yêu cầu chủ nhà cam kết không tái phạm.