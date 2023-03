Trốn trên trên du thuyền hạng sang để quay lén phụ nữ

Nam nhân viên trên tàu du lịch MSC Meraviglia đã bị sa thải sau khi bị bắt quả tang quay lén nữ hành khách trong nhà vệ sinh. Video lan truyền về sự việc đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội, New York Post đưa tin.

MSC Meraviglia là một tàu du lịch thuộc hạm đội MSC Cruises, hoạt động tại Pháp và có trụ sở điều hành ở Geneva, Thụy Sĩ.

Nạn nhân, được xác định là Saja, nói trong bài đăng của mình rằng nhìn thấy người đàn ông trốn trong buồng vệ sinh bên cạnh và luồn camera ở bên dưới để hướng về phía cô.

Saja nhanh chóng bước ra bên ngoài và thấy buồng vệ sinh đó đã khóa, có người ở bên trong. Cô đã nhờ một nhân viên vệ sinh nam đi vào để kiểm tra, nói rằng: "Có ai đó đang trốn ở trong đó để quay lén tôi".

"Đó là một người đàn ông sao?", nhân viên vệ sinh hỏi. Cô khẳng định đó chắc chắn là một người đàn ông.

Nam nhân viên gõ cửa buồng vệ sinh, nói rằng cần phải dọn dẹp, nhưng không ai trả lời. Anh nhìn xuống khe hở bên dưới cánh cửa và nhìn thấy có người ở trong.

Một hành khách nữ khác đã phải đập cửa và yêu cầu kẻ có hành vi quay lén phải đi ra ngoài.

Cuối cùng, người đàn ông mặc đồng phục của MSC cũng chịu mở cửa bước ra và thú nhận: "Tôi đã sai".

MSC Cruises cho biết sau khi nhận được báo cáo, họ đã sa thải nhân viên bị cáo buộc quay lén hành khách, hãng Crew Center đưa tin.

"Đội ngũ an ninh của chúng tôi hoàn toàn hợp tác với các nhà chức trách trong cuộc điều tra này. Chúng tôi đã hành động lập tức để chấm dứt công việc của thủ phạm, đồng thời hỗ trợ những vị khách bị ảnh hưởng", người phát ngôn của hãng du lịch nói với News.com.au.

Người đại diện cho biết thêm sự an toàn của hành khách và thủy thủ đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào trên tàu".

Trong bài đăng tiếp theo, Saja cho biết cô đã được chính quyền liên hệ, thông báo rằng kẻ rình trộm đã bị "trục xuất".

Trên trang web, MSC Cruises tự quảng cáo mình là “thương hiệu du thuyền lớn thứ 3 thế giới”, dẫn đầu ở Châu Âu, Nam Mỹ, vùng Vịnh và miền nam Châu Phi.

Saja nhấn mạnh mục đích của cô khi công khai sự việc không phải muốn "làm ô nhục thanh danh" của du thuyền mà chỉ hy vọng cảnh báo sự an toàn cho mọi người.

"Tôi mong tất cả phụ nữ luôn nhận thức được những mối nguy tiềm ẩn xung quanh. Hãy cảnh giác và giữ an toàn cho bản thân", cô nói.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ quấy rối trên tàu du lịch.

Vào tháng 1, người phụ nữ 27 tuổi ở California đã đệ đơn kiện Princess Cruises, cáo buộc một người bán đấu giá nghệ thuật trên tàu đã cưỡng hiếp cô, và cô đã bị nhiễm HIV trong vụ tấn công.

Có 3 vụ tấn công tình dục trên tàu Princess Cruise đã được báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022, theo Daily Beast.

Michael Winkman - luật sư hàng hải của Lipcon, Margulies & Winkman có trụ sở tại Miami - nói với The Post rằng: "Vụ án này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi nói đến thực trạng cưỡng hiếp và tấn công tình dục trên tàu du lịch".

Có nhiều lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng này, bao gồm việc không có cơ quan thực thi pháp luật độc lập và việc phục vụ rượu bia quá mức trên tàu. Nguy hiểm nhất là nhiều khách du lịch nói chung không nhận thức được hết những rủi ro đáng kể mà họ phải đối mặt khi ở trên biển.

