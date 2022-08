Trốn khỏi casino ở Campuchia, thiếu niên 16 tuổi chết nổi trên sông

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết ngành chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên trong vụ nhóm hơn 40 người đào thoát khỏi casino ở Campuchia.

Sáng 20/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thiếu niên 16 tuổi (quê Gia Lai), là người trong nhóm hơn 40 người đào thoát khỏi casino ở Campuchia.

Thiếu niên 16 tuổi gặp nạn khi bơi ngang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức an táng.

Nhóm người đào thoát khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Bộ đội biên phòng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, cơ quan điều tra đang làm rõ đường dây mua bán người người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng báo cáo vụ việc về Bộ Công an.

Hôm 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, một người bị phía casino Campuchia bắt lại, một người khi bơi ngang sông đuối nước.

Họ khai xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia làm việc tại casino Rich World. Ngoài ra, một số người trước đó đã làm việc tại các casino ở phía Nam Campuchia do người Trung Quốc quản lý. Sau đó, họ được chuyển về Casino Rich World làm việc.

Do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi và không được trả lương, nhóm người này đã thống nhất, bàn bạc với nhau tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.