Trọn bộ thiết bị LG hỗ trợ loại bỏ tác nhân gây bệnh trong nhà

Để tạo nên không gian sống tốt với sức khỏe, bạn không chỉ cần dọn dẹp nhà cửa mà còn nên sử dụng thiết bị chuyên dụng, loại trừ hiệu quả tác nhân gây bệnh trong không khí.

Ô nhiễm không khí với mật độ bụi mịn và các vi khuẩn gây bệnh dày đặc khiến làn da nhạy cảm hơn, gia tăng triệu chứng dị ứng liên quan đến đường hô hấp… Để hạn chế tình trạng đó, các thiết bị thông minh từ LG có thể giúp ngôi nhà trở thành ốc đảo trong lành, thoáng mát, đẩy lùi sự xâm nhập của bụi mịn để mọi khoảnh khắc sinh hoạt đời thường trở thành trải nghiệm trọn vẹn.

Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit

Một trong những thiết bị đối đầu trực diện với bụi mịn, vi khuẩn là máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit. Thiết bị mới được LG trình làng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, bề mặt lọc khí 360 độ có khả năng bắt giữ bụi mịn, vi khuẩn từ mọi hướng trong không gian.

LG PuriCare 360 Hit giúp lọc bụi mịn trong không khí.

Với cảm biến PM 1.0 kết hợp công nghệ Ionizer cùng hệ thống lọc đa màng, LG PuriCare 360 Hit có khả năng loại bỏ 99,9% các chất có hại như vi khuẩn, virus, bụi, chất gây dị ứng và các phần tử gây mùi hôi trong không khí. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi quy trình hoạt động của thiết bị dựa trên màu sắc đèn hiển thị trên máy. Khi đèn chuyển từ trạng thái đỏ báo hiệu ô nhiễm sang xanh, bạn sẽ cảm nhận rõ tầm quan trọng của một không gian sống trong lành.

Máy hút bụi cầm tay LG CordZero All-in-one Tower

Với những ai yêu cầu sự sạch bong từ sàn nhà đến trần cao, gồm cả những ngóc ngách thường khó vệ sinh... máy hút bụi LG CordZero All-in-one Tower là thiết bị cần có. Sản phẩm giúp giải quyết các trăn trở trong quá trình sử dụng như tháo lắp, đổ bụi...

Tận hưởng sự hài lòng với dòng máy hút bụi "êm ái trải nghiệm, đẹp mắt phần nhìn" từ LG CordZero All-in-one Tower.

Tay cầm của LG CordZero All-in-one Tower có thể thay đổi chiều dài linh hoạt với 4 nấc theo chiều cao người dùng hoặc tùy theo mục đích sử dụng. Quá trình hút bụi từ máy vào túi đựng rác trong tháp All-in-one Tower được thực hiện với quy trình khép kín, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

Bên cạnh loại trừ bụi mịn, vi khuẩn trong nhà, cần loại bỏ những tác nhân gây hại này trên quần áo khi đi từ ngoài về với trợ giúp của LG Styler.

Thiết bị chăm sóc quần áo thông minh LG sở hữu diện mạo hiện đại cùng khả năng loại bỏ hiệu quả mọi tác nhân gây hại.

LG Styler với công nghệ hơi nước TrueSteam được tạo thành 100% từ hơi nước sẽ giúp tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, virus gây hại trên quần áo, đồ dùng bằng vải một cách nhanh chóng. Chiếc tủ được thiết kế hệ thống móc treo có chuyển động ngang nhẹ nhàng giúp rũ sạch bụi bẩn và khiến hơi nước thẩm thấu vào quần áo, đồ vải dễ dàng hơn. So với việc sấy khô trong không khí, hệ thống sấy khô ở nhiệt độ thấp của LG Styler giúp vải khô nhanh hơn, ngăn ngừa co rút và hư hỏng do nhiệt.

Vào mùa mưa, bên cạnh sự túc trực của kẻ thù bụi mịn, vi khuẩn ở mọi nơi, ngôi nhà với độ ẩm cao khiến không gian sống chưa thật trọn vẹn. Máy hút ẩm Dual Inverter LG sắp ra mắt được dự đoán là vị “cứu tinh” đáng cân nhắc. Thiết bị này sẽ được ra mắt trong tháng 6 này. Độc giả tìm hiểu thông tin và đặt trước sản phẩm tại đây.

Máy hút ẩm Dual Inverter LG - nhân tố mới giúp người dùng kiểm soát tốt độ ẩm trong nhà.

Không chỉ sở hữu công nghệ diệt khuẩn, bụi mịn hiện đại, các thiết bị điện tử gia dụng của LG còn có thể được điều khiển, giám sát thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu thông qua ứng dụng LG ThinQ.

Trước bối cảnh bụi mịn, vi khuẩn trở thành tác nhân gây hại thường trực cho sức khỏe, việc sắm trọn bộ thiết bị từ LG giúp bạn tận hưởng không gian sống trong lành, sạch khỏe, ngăn cản mọi tác nhân gây hại xâm nhập vào ngôi nhà.