Trộm xe máy từ Bến Tre rồi chạy về TP.HCM

Sáng 18/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã hoàn tất thủ tục và bàn giao Hồ Văn Quốc (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản cho Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 16/5, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo từ Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đề nghị phối hợp bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản đang trên đường từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM qua tuyến Quốc lộ 1.

Sau đó, Công an thị trấn Bến Lức phối hợp Đội Dân phòng phòng, chống tội phạm tổ chức chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 1.

Tối cùng ngày, phát hiện người có đặc điểm nhận dạng theo thông báo truy tìm đi qua địa bàn thị trấn Bến Lức, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ nghi can cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Quốc khai nhận, khoảng 20h ngày 15/5, lợi dụng sơ hở của người dân, anh ta đã trộm cắp môtô biển kiểm soát 79N2-145.66 cùng một số vàng và hơn 2.000 USD , tổng trị giá trên 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.