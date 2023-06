Trộm tiền trong lợn nhựa nhà hàng xóm

VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đạt (23 tuổi, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, sáng 7/6, Hoàng Văn Đạt đến nhà chị Lê Thị L. (là hàng xóm) để mượn xe máy điện, thì thấy chị L. đang nhét tiền vào con lợn nhựa và cất vào tủ quần áo. Đến khoảng 23h cùng ngày, Đạt tiếp tục đến nhà chị L. để mượn điện thoại, thì nảy sinh ý định trộm số tiền lúc sáng chị L. cất trong tủ. Quan sát xung quanh không có ai, Đạt mở tủ lấy con lợn nhựa ra dùng tay rút được 4 triệu đồng, rồi đi về nhà ngủ. Sáng 8/6, bà Nguyễn Thị T. (mẹ của Đạt) đến nhà chị L. vay 600.000 đồng về mua sữa cho con Đạt. Chị L. lấy số tiền trong lợn ra cho bà T. vay, thì phát hiện mất số tiền 4 triệu đồng. Bị can Hoàng Văn Đạt. Khoảng 6h30 ngày 9/6, Đạt tiếp tục đi đến nhà chị L., biết gia đình chị L. đang ngủ, nên đi đến tủ quần áo lấy con lợn nhựa rút thêm 4 triệu đồng. Đến chiều 9/6, mẹ Đạt tiếp tục đến nhà chị L. vay thêm một triệu đồng, lúc này chị L. lấy lợn nhựa ra để lấy tiền, thì phát hiện bị mất thêm 4 triệu đồng, nên làm đơn trình báo đến cơ quan Công an xã Thanh Lộc. Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, đã vào cuộc điều tra, xác định Hoàng Văn Đạt gây ra vụ việc. Đạt khai nhận sử dụng số tiền trộm cắp được để mua thẻ nộp tiền đánh game và tiêu xài cá nhân hết. Tháng 4/2022, Hoàng Văn Đạt bị cơ quan Công an xã Thanh Lộc xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Đạt đang hành nghề thầy cúng. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

https://congly.vn/trom-tien-trong-lon-nhua-nha-hang-xom-de-choi-game-382428.html