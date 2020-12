Trộm tiền của bạn nhậu

Bị anh D. từ chối cho vay tiền, Hoàng ra mở cửa xe và trộm 30 triệu đồng của bạn nhậu.

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Văn Hoàng (25 tuổi, ở xã Võng Xuyên) về tội Trộm cắp tài sản.

Tạ Văn Hoàng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, tối 22/10, Hoàng đi uống bia với anh D. tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ. Trong lúc nhậu, Hoàng hỏi vay tiền nhưng không được bạn nhậu đồng ý.

Thanh niên này sau đó ra ngoài, mở cửa xe ôtô của anh D. và lấy trộm 30 triệu đồng. Đến chiều 23/10, sự việc bị chủ xe phát hiện.

Tại cơ quan công an, bị can khai nhận do từng làm phụ xe nên biết anh D. nhiều lần để tiền ở cabin. Tối 22/10, lợi dụng việc anh D. không khóa cửa xe khi vào quán, bị can lấy trộm tiền.