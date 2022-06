Trộm tiền của bà ngoại để mua iPhone 13 Pro Max tặng bạn gái

Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ở tỉnh An Giang) đã đột nhập vào nhà bà ngoại, lấy trộm tiền để mua iPhone 13 Pro Max tặng bạn gái.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ở huyện Chợ Mới) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, sáng 18/5, Sơn đi học nghề sữa chữa máy nổ. Ngang qua nhà bà ngoại, Sơn nảy sinh ý định vào trộm cắp tài sản.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sơn đã nhập vào nhà, lục tìm chìa khóa, mở két lấy trộm hơn 70 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Sơn mang tiền đi mua điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Từ trình báo của nạn nhận, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm. Sơn khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền còn lại.