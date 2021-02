Trộm thoát y vào nhà dân lấy tài sản

Tên trộm cởi quần áo rồi đột nhập vào căn nhà ở Long An lấy cắp tài sản.

Ngày 2/2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an xã Dương Xuân Hội điều tra vụ một người đàn ông thoát y, lẻn vào nhà dân trộm tài sản.

Người đàn ông thoát y vào nhà dân lấy tài sản. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo công an, khoảng 1h30 ngày 29/1, người đàn ông không mảnh vải che thân leo qua hàng rào vào trong nhà ông H. ở ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội.

Tên trộm vào phòng khách, nhà bếp của ông H. nhưng không lấy được tài sản.

Người này này sau đó ra sân lấy xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng. Khi ra ngoài đường, kẻ gây án mặc quần áo rồi phóng xe tẩu thoát.

Toàn bộ hành vi của kẻ gian được camera ghi lại. “Tôi không hiểu vì sao tên trộm vào nhà lại cởi toàn bộ quần áo ra như vậy”, người thân ông H. nói.