Trộm tài sản của công ty, nam thanh niên bị bắt giữ

Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi trộm cắp tài sản doanh nghiệp.

Quá trình làm việc với công an, Nguyễn Văn Phúc (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) khai nhận ngày 3/11, đã bàn bạc cùng Huỳnh Hữu Hậu (SN 2000, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1984, cùng quê tỉnh Nghệ An) lấy trộm tài sản của công ty để mang về sử dụng.

Đến khoảng 18h ngày 3/11, Sỹ điều ôtô tải chạy vào khu vực phía sau kho xưởng công ty và cùng Phúc, Hậu lấy trộm 4 ghế sofa, ghế văn phòng, tủ gỗ đưa lên xe.

2 thành viên trong nhóm công nhân bị điều tra về việc lấy trộm tài sản của công ty.

Sau đó, Hậu lên xe đi cùng với tài xế di chuyển đến khu vực KCN Nam Tân Uyên để xuống hàng, còn Sỹ và Phúc tiếp tục làm việc tại công ty.

Khi đang đứng chờ đồng bọn đến vận chuyển số tài sản trên về nơi ở, Hậu bị lực lượng tổ tuần tra 171 Công an TX Tân Uyên phát hiện cùng toàn bộ tang vật đưa về trụ sở Công an phường Tân Hiệp để làm việc.

Qua kiểm tra, số hàng hóa trên đều không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Cả 3 đối tượng đều là công nhân đang ở tại ký túc xá của công ty H.P (KP Tân Bình, P Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương).

Số hàng hóa các đối tượng lấy trộm ước tính khoảng hơn 13 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tiến hành mời đối tượng Sỹ lên làm việc và tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.