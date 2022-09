Trộm giày đi dự tiệc, nam thanh niên bị truy nã

Không có giày đi dự tiệc, nam công nhân trộm đôi giày trị giá hơn 2 triệu đồng của công ty và bị phát lệnh truy nã.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa bàn giao Hà Thanh Giang (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, Giang là nghi phạm trong vụ trộm cắp tài sản và bị Công an huyện Châu Thành truy nã.

Giang bị bắt sau khi trốn truy nã lên TP.HCM. Ảnh: T.L.

Theo điều tra, tháng 4, Giang làm công nhân tại công ty sản xuất giày ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Do không có giày đi ăn tiệc, Giang trộm đôi giày có giá trị 2 triệu đồng và bị nhân viên phát hiện trình báo cơ quan chức năng.

Giang bị cảnh sát lập biên bản, đưa về trụ sở để điều tra. Nghi phạm sau đó được gia đình bảo lãnh về nhà, chờ xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Trưa 1/9,Giang đang uống cà phê gần chợ Bình Điền, thì bị trinh sát Phòng PC02 phối hợp với Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt giữ.