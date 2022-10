Trộm đột nhập nhà người mẫu Thái Lan, lấy nhiều túi hàng hiệu

Grace Karnklao chia sẻ cô hoang mang khi bị trộm đột nhập nhà riêng. Nữ diễn viên đang phối hợp với cảnh sát, hy vọng tìm lại được các món đồ hàng hiệu giá trị.

Grace Karnklao là diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng Thái Lan. Ảnh: Thairath.

Ngày 7/10, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên Grace Karnklao bị trộm đột nhập nhà riêng, lấy đi nhiều túi hàng hiệu trị giá 3 triệu baht (gần 80.000 USD ) cùng tất cả nữ trang gồm vòng tay, dây chuyền, nhẫn, hoa tai đắt tiền và thắt lưng.

Nữ diễn viên liệt kê danh sách hàng chục món đồ bị mất và chúng đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Grace Karnklao cho biết cô rất bối rối và hoang mang khi sự việc xảy ra. Cô đang phối hợp cùng cảnh sát và kiểm tra camera giám sát với hy vọng tìm lại được những món đồ bị mất.

“Tôi đã gửi đơn tường trình. Các shop chuyên mua túi hàng hiệu xin hãy kiểm tra danh sách các đồ bị mất của tôi để tránh mua phải đồ trộm cắp. Nếu có bất cứ manh mối nào, mọi người hãy thông báo cho tôi. Tôi đang cố gắng tìm lại những thứ đã mất. Sự việc xảy ra ở nhà riêng của tôi nên may mắn không ai bị thương”, nữ diễn viên trao đổi với Thairath.

Grace Karnklao bị trộm đột nhập nhà riêng. Ảnh: Thairath.

Karnklao Duaysienklao, nghệ danh Grace, sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng Thái Lan. Cô theo học Đại học Rangsit, Khoa Nghệ thuật Truyền thông. Grace gia nhập ngành giải trí từ năm 2000 và đến năm 2004, đoạt giải Miss Teen Thái Lan.

Có ngoại hình đẹp, chiều cao nổi bật là 1,75 m, Grace được khán giả yêu mến, các nhãn hàng săn đón. Cô là diễn viên độc quyền của một trong những kênh truyền hình quyền lực nhất Thái Lan CH7 trong suốt 15 năm. Tháng 9/2019, Grace rời CH7 và trở thành diễn viên tự do.

Grace Karnklao đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim như The Last Happy New Year, Drag, I Love You, Rerng Rita, Reun Manut…