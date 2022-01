Trộm đột nhập chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức

Kẻ gian đeo khẩu trang, cạy cửa một shophouse tại chung cư The Sun Avenue, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 18/1, Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra vụ trộm đột nhập một shophouse tại tháp 2, chung cư The Sun Avenue, số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú.

Camera giám sát ghi lại cảnh kẻ trộm lục tìm tài sản sau khi đột nhập shophouse.

Khoảng 4h ngày 15/1, một nam thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, cạy cửa một shophouse. Người này lục lọi các tủ, bàn làm việc và lấy đi một số tài sản có giá trị trước khi tẩu thoát.

Trao đổi với Zing, đại diện Ban Quản lý chung cư The Sun Avenue xác nhận có xảy ra vụ việc trên. Đơn vị này đã làm đơn trình báo Công an phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

“Vụ trộm đang được công an điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin chi tiết đến báo chí”, đại diện ban quản lý nói.

The Sun Avenue là một trong những khu phức hợp, chung cư cao cấp ở TP.HCM. Chung cư có 8 tòa tháp, cao 28-32 tầng, được đưa vào sử dụng từ năm 2019.