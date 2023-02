Trộm đột nhập căn nhà ở TP.HCM lấy nhiều tài sản

Thấy lầu 1 căn nhà ở TP.HCM không đóng cửa, Sang leo vào bên trong lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Sang (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sáng 30/1, chị Đ.T.D.H. (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) thức dậy thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản gồm vàng, tiền mặt, đồng hồ, laptop, điện thoại với tổng trị giá 150 triệu đồng. Sự việc được trình báo công an địa phương.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh xác định Sang là nghi phạm gây án. Tối hôm đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, bắt giữ Sang.

Các tài sản bị Sang trộm đã được thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng 30/1, nghi phạm chạy xe máy đến nhà bà H. thì phát hiện lầu 1 căn nhà không đóng cửa nên leo vào bên trong trộm tài sản.

Sau khi gây án, Sang đem vàng đi bán được hơn 15 triệu đồng, trên đường về nhà thì bị cảnh sát bắt.