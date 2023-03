Trộm cố thủ trên sân thượng quán karaoke 5 tầng

Vận động bất thành, cảnh sát trèo lên sân thượng quán karaoke 5 tầng để khống chế nghi phạm trộm cắp.

Kẻ trộm cố thủ trên sân thượng quán karaoke.

Ngày 19/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tạm giữ một nam thanh niên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h ngày 18/3, một nam thanh niên bị nhiều người rượt đuổi trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An.

Một lúc sau, thanh niên này trèo theo lối thoát hiểm rồi lên sân thượng của một quán karaoke 5 tầng để cố thủ. Vụ việc thu hút đông người đến theo dõi.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú cùng công an TP Thuận An vận động thanh niên này trèo xuống nhưng người này không hợp tác.

Hơn 1 giờ sau, công an đã lên sân thượng khống chế, đưa thanh niên này xuống rồi áp giải về trụ sở để lấy lời khai.

Qua xác minh ban đầu, thanh niên này cùng đồng bọn đã trộm xe tay ga của một phụ nữ, sau đó bị tổ tuần tra 171 của công an TP Thuận An truy đuổi. Đồng bọn chạy thoát, còn thanh niên này trèo lên sân thượng cố thủ.

Vụ việc đang được công an TP Thuận An điều tra làm rõ.