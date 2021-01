Trộm chó tông ôtô vào xe công an

Biết công an lập chốt chặn để kiểm tra, hai kẻ trộm chó đã lao thẳng ôtô vào xe của lực lượng chức năng rồi bung cửa chạy thoát thân.

Vụ việc xảy ra tại ngã 3 Sông Hương thuộc xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vào lúc 3h ngày 13/1.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: Thanh Kiều.

Vào thời điểm trên, qua camera giám sát an ninh, Công an xã Phú An phát hiện ôtô biển số 61A cùng hai thanh niên có hành vi bắt trộm chó. Cảnh sát đã tổ chức chốt chặn để kiểm tra.

Phát hiện chốt chặn, những người trên ôtô đã tăng ga tông thẳng vào xe lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, hai thanh niên trên xe đã bung cửa chạy vào vườn cao su thoát thân.

Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện 7 con chó bị quấn băng keo, 1 súng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt, nạn ná và gậy 3 khúc.

Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ tang vật, xác minh chủ sở hữu ôtô và truy bắt hai người liên quan.