Trộm chở két sắt về nhà phá khóa

Lẻn vào nhà dân trộm tài sản nhưng phát hiện két sắt bị khóa, Cường dùng xe rùa chở két về nhà để phá khóa, trộm 3 chỉ vàng.

Ngày 30/11, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Viết Cường (43 tuổi, trú xã Lý Thành) về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Viết Cường. Ảnh: Đ.L.

Theo cơ quan chức năng, Cường không có nghề nghiệp ổn định. Trung tuần tháng 11, anh ta lẻn vào nhà bà L.T.N. (79 tuổi, trú xã Lý Thành) trộm tài sản.

Phát hiện két sắt bị khóa, không mở được, Cường dùng xe rùa chở két về nhà rồi phá khóa, lấy 3 chỉ vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Từ tin trình báo, Công an huyện Yên Thành lần ra hành tung, bắt giữ Cường. Tại cơ quan điều tra, tên trộm thừa nhận hành vi phạm tội.