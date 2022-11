Trộm cắp xe SH tại đám cưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa bắt giữ Phùng Thanh Hải (SN 2000, trú tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì) để điều tra, làm rõ vụ trộm xe SH ở đám cưới.

Khoảng 5h30 ngày 4/11, Phùng Thanh Hải đến dự đám cưới của người bạn ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì. Chiều cùng ngày, nam thanh niên mượn xe máy của người bạn rồi đi về nhà.

6h ngày 5/11, Hải quay lại dự đám cưới và ngồi ăn chung với anh Vũ Bình T. (SN 1990, trú tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì). Trong lúc uống rượu, có điện thoại nên 2 lần Hải ra ngoài nghe và phát hiện tại sân nhà hàng xóm dựng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS 29V1-558.19 vẫn bật ổ khóa điện, còn chùm chìa khóa treo ở móc để đồ của xe.

Quay lại mâm ăn uống một lúc, Hải xin phép về trước. Khi ra về, vẫn thấy chiếc xe máy SH dựng ở đó, nhìn quanh không thấy ai, nghi phạm liền lấy trộm, rồi điều khiển xuống nội thành Hà Nội tìm chỗ cầm cố.

Nghi phạm lên mạng xã hội Facebook tìm các hội nhóm đăng thông tin “cần cầm xe”, thì có một người đàn ông liên hệ với Hải, hẹn gặp để giao dịch. Hai bên thỏa thuận cho Hải cầm cố chiếc xe SH trong một tháng với giá 18.000.000 đồng, nhưng sẽ cắt lãi lại 2.000.000 đồng, còn Hải cầm 16.000.000 đồng.

Sau khi cầm tiền, nam thanh niên tiếp tục quay lại đám cưới, thì biết được chiếc xe SH đã cầm cố là của anh T., nhưng lờ đi coi như không biết. Đến khoảng 13h ngày 6/11, em trai của Hải gọi điện thoại hỏi về chiếc xe, biết sự việc bại lộ, nên nghi phạm đã nhờ người đi chuộc.

Về phần bị hại, sau khi phát hiện mất xe đã đến Công an xã Châu Sơn trình báo. Qua điều tra, xác định Phùng Thanh Hải là thủ phạm, ngày 10/11, Công an xã Châu Sơn phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Vì bắt giữ nghi phạm, thu giữ tang vật để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thanh Hải, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.