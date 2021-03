Trộm cầm bơm kim tiêm chống đối công an

Trong lúc khống chế tên trộm, một công an viên ở An Giang đã bị bơm kim tiêm đâm vào người.

Sáng 10/3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến bệnh xá trao giấy khen cho anh Lâm Thanh Tân (công an viên của xã Phú An, huyện Phú Tân) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho anh Lâm Thanh Tân. Ảnh: Nghiêm Túc.

Trưa 9/3, Công an xã Phú An nhận được tin báo Nguyễn Văn Đông (33 tuổi) và Bùi Hoàng Hải (28 tuổi, cùng ngụ xã Phú An) vào Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở ấp Phú Bình để trộm cắp tài sản. Phát hiện 2 nghi can xuất hiện tại thị trấn Chợ Vàm, anh Tân và một đồng nghiệp đã mời Đông, Hải về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, Đông chống đối và dùng 2 bơm kim tiêm tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc giằng co để khống chế được Đông, anh Tân đã bị kim tiêm đâm trúng người.

Hai nghi can đang bị Công an huyện Phú Tâm tạm giữ để làm rõ hành vi.