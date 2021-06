Trộm 5 phong bì trong phòng nữ thư ký tòa

Nguyễn Anh Trung đến gặp nữ thư ký tòa để nhận bản án tù, sau đó lợi dụng sơ hở lẻn vào phòng mở hộc tủ lấy trộm 5 phong bì màu đỏ.

Ngày 8/6, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Trung (28 tuổi, ở xã An Thái Trung) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trung có hai tiền án về tội Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi được tha tù vào đầu năm 2019, Trung tiếp tục phạm tội.

Ngày 20/4, TAND huyện Cái Bè đã tuyên bị cáo 18 tháng tù về tội Trộm cắp.

Trung bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Đ.Đ.

Trong thời gian được tại ngoại, ngày 28/5, Trung đến tòa gặp nữ thư ký Nguyễn Thị Kim Luông để nhận bản án. Lợi dụng lúc nữ thư ký không có mặt trong phòng làm việc, Trung đã lẻn vào mở hộc tủ lấy trộm 5 phong bì màu đỏ.

Trung chưa kịp ra khỏi phòng thì anh Lê Xuân Hòa, cán bộ Công an tỉnh Bình Phước đến liên hệ công tác, đã phát hiện nên giữ lại và báo Công an huyện Cái Bè.