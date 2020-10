Trộm 20 cuốn truyện 'Thanh gươm diệt quỷ' từ suối nước nóng ở Nhật

'Yu-Gi-Oh!' - bộ manga hơn 10 tỷ USD từ 'vua trò chơi' bài Magic

Bản in sách giấy quá khiêm tốn so với "One Piece", song những thẻ bài Magic đã mang về doanh thu lớn cho "Yu-Gi-Oh!".