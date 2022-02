Trời sẽ mưa vào buổi chiều nhưng nhanh tạnh

Nhiều cơn mưa trái mùa từ nay đến cuối tuần. Mưa xuất hiện vào buổi chiều và nhanh tạnh.

Ngày 23/2

Nhiều cơn mưa trái mùa từ nay đến cuối tuần. Mưa xuất hiện vào buổi chiều và nhanh tạnh. Sau đợt mưa trái mùa này, nắng nóng sẽ trở lại với nhiệt độ cao và oi bức hơn. Dự báo thời tiết sáng nay nhiều nắng, nền nhiệt 24-32 độ C, lượng UV cao nhất ở mức 10 lúc giữa trưa. Chất lượng không khí ở khu Thảo Điền (TP Thủ Đức), quận 7 và Phú Nhuận ở mức không lành mạnh.

2 chung cư cạnh nhau ở quận 4 ghi nhận nhiều F0. Trong đó, The Goldview có 7 cư dân tại 6 hộ, Ban quản lý đã phong tỏa và tạm khóa thẻ thang máy của các hộ này, phun sát khuẩn hành lang và nhà rác, hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm cho hộ F0. Còn chung cư Vạn Đô có 20 F0 tại 12 hộ, đã thành lập nhóm Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Tranh thủ giờ trưa để "săn sale" ở đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1). Trong vòng một giờ từ 12h tại Hội sách Xuyên Việt (22-27/2), người dân có thể tìm mua những quyển sách hay với mức giá giảm 25-50% và bán đồng giá 5.000-30.000 đồng…

Giá bộ xét nghiệm nhanh ở TP.HCM lại "nhảy múa". Một số hiệu thuốc tây tại quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, TP Thủ Đức... tăng 5.000-10.000 đồng/bộ kit. "Tình trạng này xảy ra cách đây 3 ngày nay, các bộ xét nghiệm nhanh rất ít hàng, bây giờ dồn hàng đi ra ngoài Hà Nội nhiều dẫn đến khan hiếm", chủ một nhà thuốc cho biết.

Xem xét việc dừng học trực tiếp. Sở Y tế hôm qua cho biết sẽ tham mưu cho UBND TP xem xét ngưng việc học trực tiếp nếu mỗi ngày hơn 100 trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng.

Bắt giữ 2 tài xế xe ôm cướp điện thoại của người nước ngoài. Công an quận 1 đã điều tra và bắt 2 nghi phạm hợp sức cướp iPhone của một người đàn ông người Philippines có dấu hiệu say xỉn vào rạng sáng 19/2. Do thấy khách không trả cước phí xe ôm là 20.000 đồng, tài xế đã thực hiện hành vi cướp.