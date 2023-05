Trời nắng gắt, có nên bật máy lạnh ở mức 18 độ?

Người dùng nên để máy lạnh ở 22-26 độ C và dùng thêm các biện pháp làm mát khác. Mức 18 độ C gây tiêu tốn điện năng không cần thiết, trong khi hiệu quả làm mát không khác nhiều.

Để máy lạnh ở 18 độ C gây tốn điện không cần thiết. Ảnh: Freepik.

Trong mùa hè, khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, máy lạnh giúp giữ cho môi trường trong nhà mát mẻ, nhưng đây cũng là một trong những món đồ gia dụng tiêu tốn điện năng nhiều nhất.

Kể cả trong những ngày nắng nóng nhất, người dùng cũng không cần phải đặt máy lạnh ở mức thấp nhất của máy, thường là 16 hoặc 18 độ C, để đạt được hiệu quả làm mát.

Máy lạnh chạy liên tục ở mức nhiệt này cũng kéo theo điện năng tiêu thụ lớn và gây quá tải thiết bị. Thay vào đó, người dùng nên để nhiệt độ máy lạnh vào khoảng 22-26 độ C tùy nhu cầu và sử dụng thêm các biện pháp làm mát khác bổ sung.

Mức nhiệt độ lý tưởng cho máy lạnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mới đây khuyến nghị người dân đặt nhiệt độ máy lạnh ở 26 độ C để tiết kiệm điện, tránh gây quá tải mạng lưới, đặc biệt là trong khung giờ 11h30-14h30 và 20-22h. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ khuyến nghị người dân đặt máy lạnh ở mức 25 độ C vào mùa hè để tiết kiệm tối đa hóa đơn điện.

Cơ quan này lưu ý rằng khi máy lạnh chạy từ 22 độ C trở lên, cứ tăng một độ đồng nghĩa với tiết kiệm 3% lượng điện thiết bị tiêu thụ. Tăng mức nhiệt máy lạnh từ khoảng 18 độ C lên 24 độ C giúp tiết kiệm 24% năng lượng.

Energy Star, một chương trình Bộ Năng lượng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ điều hành, khuyến nghị rằng người dùng máy lạnh nên tìm mức nhiệt độ vừa đủ để cảm thấy thoải mái. Energy Star thậm chí lưu ý rằng từ mức nhiệt này, người dùng nên tiếp tục tăng thêm 2 độ C khi đi ngủ.

"Dù vậy không phải người tiêu dùng nào cũng thấy những mức nhiệt độ khuyến nghị này là thoải mái", theo các nhà nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu tiêu dùng Consumer Reports.

Điều hòa là thiết bị gia dụng tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong mùa nắng nóng. Ảnh: Reuters.

Theo một cuộc khảo sát của tổ chức này trên hơn 2.000 người trưởng thành, phần lớn đặt nhiệt độ máy lạnh 21 độ C. Consumer Reports khuyến nghị người dùng có thể thử nghiệm nhiệt độ, tăng 1 độ C mỗi lần để xem đến ngưỡng nào vẫn cảm thấy thoải mái, lưu ý rằng mức tiết kiệm năng lượng với mỗi độ C tăng lên là đáng kể. Ngược lại, khi thấy nóng, hãy chỉ giảm một độ một lần.

Dùng thêm quạt và các biện pháp cách nhiệt

Ngoài ra, người dùng nên bật thêm quạt để máy lạnh không phải "gánh" toàn bộ việc làm mát phòng. Các loại quạt tạo ra hiệu ứng gió lạnh tạo cảm giác mát cho dù nhiệt độ máy lạnh ở mức cao.

Quạt trần cũng có khả năng làm mát khoảng 4 độ C cho một căn phòng, trong khi chi phí chạy gần như không đáng kể. Khi bật thêm các loại quạt cây hoặc quạt trần tùy chọn, người dùng có thể để máy lạnh trong khoảng 26 độ C để tiết kiệm chi phí điện mà vẫn đạt hiệu quả làm mát, theo Consumer Reports.

Vào ban ngày, người dùng cũng cần chú ý đóng rèm hoặc cửa sổ vì độ sáng cũng làm tăng nhiệt độ trong nhà. Rèm cản sáng có thể giảm tới 24% lượng nhiệt đi vào phòng, và các thiết bị làm mát sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

“Người dùng có thể cân nhắc đặt tấm cách nhiệt vào các ô cửa sổ và cửa ra vào nếu nhiệt độ ngoài trời quá cao. Ngoài ra, vào ban ngày, nếu có thể hãy tránh sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như lò nướng, máy sấy", theo khuyến nghị từ hãng thiết bị Carrier.

Các hãng thiết bị cũng lưu ý khi trời nóng, để máy lạnh ở 18 độ C cũng không giúp làm mát phòng nhanh hơn 26 độ C. Máy lạnh có cảm biến đo nhiệt độ phòng và chạy cho đến khi nhiệt độ đạt đến mức mong muốn, có nghĩa là máy sẽ chỉ chạy lâu hơn nếu nhiệt độ được đặt ở mức thấp hơn. Các biện pháp giúp làm mát nhanh hơn là tăng lưu thông không khí và cách nhiệt.