'Trở thành người nổi tiếng là cú sốc lớn nhất với tôi'

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, Daniel Craig cho biết anh trải qua tuổi thơ khó khăn, hiểu rõ áp lực của việc trở thành ngôi sao.

No Time to Die - bộ phim thứ 25 về James Bond - nhiều lần bị hoãn chiếu do đại dịch Covid-19. Lần ra mắt cuối cùng của tài tử Daniel Craig trong vai trò điệp viên 007 gặp nhiều trắc trở.

Daniel Craig chính thức bước sang tuổi 53 vào ngày 2/3. Không chỉ có những vai diễn để đời trên màn ảnh, Craig thường xuyên lọt vào danh sách những người đàn ông hấp dẫn của các bảng xếp hạng uy tín.

Năm 2012, tài tử sinh năm 1968 được tạp chí Askmen bình chọn là người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tờ Esquire cũng đưa nam diễn viên đứng đầu danh sách người đàn ông có phong cách quyến rũ nhất thế giới.

South China Morning Post (SCMP) có cuộc trò chuyện ngắn về chuyện đời, chuyện nghề của tài tử quyến rũ thành công với vai diễn điệp viên 007, nhân dịp anh bước sang tuổi mới.

"Tôi thích 007 gặp nhiều thử thách"

- Ai cũng biết Daniel Craig có sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ. Song, khởi đầu của anh có bằng phẳng không?

“Tôi rời Chester, Liverpool vào năm 1985, khi đó tôi đang rất chán nản. 16 tuổi, tôi lang bạt nhiều nơi ở London để trang trải, kiếm tiền học ở Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia London, Anh.

Ở Liverpool, mẹ con tôi không có tiền. Điều đó thật kinh khủng. Tôi thấy mình thật tệ mỗi khi đi học. May mắn mẹ ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thế là mẹ đồng ý cho tôi đến London tìm kiếm cơ hội.

- Nói vậy, thương hiệu James Bond đã thay đổi cuộc đời Daniel Craig?

- Đúng vậy. Vai diễn James Bond đã thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Loạt phim đã truyền cho tôi sức mạnh, động lực để bước tiếp trong tương lai.

Tôi đã học được rất nhiều điều khi tham gia vào toàn bộ quá trình quay phim, theo dõi sản xuất hậu kỳ của phim. Trước khi bắt đầu đóng Casino Royale, tôi đã nói chuyện với nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael Wilson.

Tôi nói với họ: "James Bond là thương hiệu lớn, diễn viên đóng vai này phải chịu trách nhiệm rất lớn về mặt hình ảnh. Nếu các anh muốn tôi ra mắt với vai trò này, tôi cần phải tham gia vào quá trình sản xuất để theo dõi". Cuối cùng, nhà sản xuất đồng ý và tạo điều kiện cho tôi tham gia vào các khâu sản xuất.

- Tuy nhiên, nhân vật James Bond không phải lúc nào cũng được đánh giá cao. Cách xây dựng cảm xúc và hình tượng nhân vật đôi lúc gây tranh cãi. Những lúc như vậy anh cảm thấy thế nào?

- James Bond ban đầu luôn có suy nghĩ bất an. Tâm lý nhân vật dần thay đổi sau khi trải qua các phần phim. Khi đóng phim, tôi muốn đưa cảm xúc và yếu tố chân thực của mình vào phim để thu hút khán giả. Nếu chỉ xây dựng phim với những cảnh hành động, đó không phải là bộ phim hay.

Tôi thích chuyện Bond chịu nhiều ý kiến trái chiều. Tôi nghĩ rằng 007 là điệp viên bí mật, anh ấy phải đứng trước nghịch cảnh chống lại nhiều người, khán giả là một trong số đó. Miễn là chúng ta vẫn giữ được sức hút của James Bond, khán giả thấy thú vị với những tình huống trong phim. Như vậy là đủ.

"Tôi mất nhiều thứ khi thành người nổi tiếng"

- Ngoài James Bond, anh có nhiều phim ấn tượng, trong đó có bộ phim hài đen "Kẻ đâm lén". Anh có nghĩ mình thể hiện tốt vai diễn này?

- Tôi khá tự tin mình làm tốt trong Kẻ đâm lén. Thông thường, tôi không thường xuyên tham gia các bộ phim hài kịch thế này. Tôi cũng sẽ không nhận Knives Out nếu kịch bạn thiếu chặt chẽ.

Tôi hài lòng vì khán giả chấp nhận bộ phim. Tôi rất vui vì phần lớn người ra rạp đều thích thú với những pha hài kịch trong phim. Trước đó chính tôi cũng không nhịn được cười với những trò đùa này. Tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo.

- Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, anh tâm đắc với vai diễn và bộ phim nào nhất?

- Tôi yêu thích nhân vật Mikael Blomkvist trong Cô gái có hình xăm rồng. Tôi thích cách anh ấy còn nhiều thiếu sót, phức tạp, yếu đuối nhưng tự cao tự đại. Đây là kiểu đàn ông điển hình trong cuộc chiến tìm kiếm đạo đức.

Tất cả điều đó đã tạo nên nhân vật thú vị. Việc anh ta có mối quan hệ tuyệt vời với Lisbeth Salander (Rooney Mara đóng), cô gái thông minh nhưng hư hỏng cũng tạo ra những khung cảnh đáng giá. Nhìn thoáng qua, họ có vẻ không liên quan. Nhưng khi kết hợp, họ có những điểm hợp đến không ngờ.

- Hiện tại, Daniel Craig đã là tên tuổi lớn ở Hollywood, thậm chí tầm ảnh hưởng quốc tế. Anh có nghĩ mình may mắn vì thực hiện được điều này?

- Tôi đã mất 20 năm để làm quen với việc làm người của công chúng. Thực tế là việc nổi tiếng đã khiến tôi đánh mất cuộc sống bình thường, kể cả sự riêng tư. Tôi không thể đến những nơi mình muốn, sống cuộc sống mình đã từng. Điều đó rất khó khăn.

Trở thành người nổi tiếng là cú sốc lớn nhất với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không phàn nàn điều này vì nó đã mang lại cho tôi sự giàu có, cơ hội thăng tiếng và sống với đam mê diễn xuất.