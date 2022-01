Trổ tài nấu món khỏe lành chuẩn vị Tết, rinh giải tới 150 triệu

Tham gia thử thách sáng tạo món của Knorr, người tiêu dùng có thể giúp mâm cơm ngày Tết thêm hấp dẫn, cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Bắt đầu từ những nguyên liệu khỏe lành đặc trưng của 3 miền Việt Nam, chúng ta có thể nấu nhiều món ăn sáng tạo dựa trên nguyên lý âm - dương tương trợ, ngũ hành tương sinh. Các món ăn này có hương vị mới lạ nhưng vẫn hài hòa với món Tết truyền thống, mang đến cảm giác ấm áp trong phút giây sum họp bên gia đình.

Với mong muốn giúp người tiêu dùng nấu những món ngon an lành cho Tết an hòa, Knorr phối hợp chef Nickie Trần mang đến thử thách sáng tạo bữa ăn ngày đầu năm. Thử thách có tên “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la”, giúp người tiêu dùng trổ tài nấu nhiều món ăn mới lạ như bún thang vạn sắc.

Vẫn giữ tinh thần sang trọng, cầu kỳ nhưng tính lành của món ăn được chú trọng nhiều hơn. Bún thang vạn sắc được làm theo lối trộn chay kết hợp các loại rau củ tươi và nấm, đậu hũ để tăng vị ngon, thêm lượng đạm tốt cho sức khỏe, bớt đi dầu mỡ. Khi kết hợp vào mâm cơm Tết, bún thang vạn sắc mang lại sự cân bằng và hài hoà.

Bún thang vạn sắc kết hợp các loại rau tươi, nấm, đậu hũ…

Tré lên men chua mà nồng nàn là một trong những món ăn phổ biến dịp Tết. Thế nhưng, Tết chỉ ăn thịt vẫn chưa đủ, phải có thêm rau xanh để có món ăn khỏe lành. Bằng cách trộn tré với mãng cầu gai chua ngọt cùng các loại rau củ tươi mát, chef Nickie Trần đã tạo nên món gỏi Tết đậm đà với vị chua cay, dai giòn vui miệng lại an lành cho sức khỏe.

“Gỏi Tết đậm đà” có hương vị hấp dẫn.

Để tăng hương vị cho món gỏi không thể thiếu vai trò kết nối của nước trộn với tỏi băm thơm cay, tắc đường chua ngọt, tương ớt Knorr tròn 5 vị cay tê tê và hạt nêm Knorr nấm hương organic.

Món canh hồi hương sum vầy giúp gia đình giải nhiệt ngày Tết.

Bên cạnh bún thang và gỏi, chef Nickie Trần còn bổ sung vào thực đơn ngày Tết canh hồi hương sum vầy. Món ăn này là sự kết hợp của cá hồi ngọt béo giàu omega-3, lá giang chua nhẹ, cùng đủ loại rau củ tươi mát.

Để làm nên những món ăn khỏe lành, bên cạnh nguyên liệu tươi ngon thì không thể thiếu các loại gia vị an hòa, cân bằng.

Để tham gia cuộc thi “An hòa vị Tết”, người tiêu dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chia sẻ post công bố cuộc thi tại fb.watch/ak1OZAwn42 ở chế độ Công khai.

Bước 2: Dùng AR Filter độc quyền của Knorr tại bit.ly/AR_Filter để quay video hoặc chụp ảnh món ăn khỏe lành do bạn tự tay nấu cùng các sản phẩm Knorr.

Bước 3: Đăng sản phẩm dự thi lên trang cá nhân ở chế độ công khai kèm thông tin: Tên món an hòa kèm nguyên liệu và vùng miền tương ứng; các hashtag #KnorrTet2022 #AnhoaviTet #Anlanhxuansang.

Bước 4: Bình luận dưới post công bố cuộc thi những thông tin: Link dẫn đến bài dự thi trên trang cá nhân; tag 2 người bạn để cùng tham gia; hashtag #KnorrTet2022 #AnhoaviTet #Anlanhxuansang.

Thử thách sáng tạo những món tết an hòa của Knorr kéo dài trong 4 tuần từ 31/12 đến hết 30/1. Kết quả hàng tuần sẽ được cập nhật ở phần bình luận của post dự thi. Giải thưởng hàng tuần gồm một giải siêu sao - máy rửa chén trị giá 15 triệu đồng; 10 giải may mắn - nồi chiên không dầu trị giá 1,8 triệu đồng. Sau 4 tuần, cuộc thi sẽ tìm ra 5 giải ấn tượng với quà tặng là máy hút bụi cầm tay trị giá 2,9 triệu đồng.