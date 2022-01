Trò may rủi của Wren Evans

Trong MV "Gặp may", Wren Evans ví tình yêu nhiều may rủi như trò chơi số phận. Biết là vậy, ca sĩ vẫn không tránh khỏi cảm xúc trống trải khi thất tình.

Sinh năm 2001, Wren Evans - tên thật Lê Phan - là một trong số những nghệ sĩ Gen Z triển vọng của làng nhạc Việt. Tháng 6/2021, anh gây chú ý với ca khúc Thích em hơi nhiều sáng tác cùng Mew Amazing.

Trở lại với Gặp may, Wren Evans tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi tự đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Anh thực hiện phần sáng tác, trình bày, đọc rap cho đến sản xuất âm nhạc. Đặc biệt, ca sĩ không lặp lại bản thân mà viết về nội dung mới, thử nghiệm dòng nhạc mới.

Khi Wren Evans thất tình

Trong Thích em hơi nhiều, Wren Evans thuật lại cảm xúc rung rinh khi mới biết yêu. Anh khẳng định thích bạn gái nhưng chưa muốn đầu tư vào mối quan hệ vì cuộc sống còn nhiều lo toan, suy nghĩ.

Wren Evans làm nhiều vai trò trong MV mới.

Đến Gặp may, Wren Evans kể về cảm giác khi cuộc tình khép lại. Mở đầu ca khúc, ca sĩ không hề giấu chuyện tình tan vỡ. Anh hát: "Giờ thì trắng tay / Em trong lòng anh không như trước".

Phần lời một (verse 1) không giải thích nguyên do của sự thay đổi. Ca từ chỉ góp nhặt những cảm xúc của người hát. Anh đứng cách bạn gái chỉ trong tầm tay "mà lại cảm thấy đau hơn là tự vùi mình trong nuối tiếc".

Câu chuyện tiếp nối khi người cũ mở lời xin lỗi nhưng ca sĩ dửng dưng không tha thiết. Anh đổ lỗi cho cô là người không dành nhiều tình cảm lẫn tâm tư, khiến chuyện tình đi vào hồi kết.

Ca khúc gây chú ý bởi cách dùng từ lạ. Wren Evans gọi người yêu cũ là "cô dâu", gieo vào lòng anh những "giấc mơ" nhưng lại "quên đi tưới trồng". Xuyên suốt bài, giọng ca khéo léo mô tả bạn gái bằng lời hát tếu táo. Qua lời anh kể, cô là người "thích ăn rau cần", "ưng nhất đôi giày nhầm size", người mà dù chia tay anh vẫn không nỡ quên.

Điểm nhấn của bài nằm ở phần hook (điệp khúc) đơn giản nhưng bắt tai. Wren Evans cho rằng sẽ cuộc đời sẽ may mắn hơn nếu không gặp người cũ, nhưng chẳng hiểu sao định mệnh đưa đẩy khiến hai người quen biết.

Công thức của Wren Evans

Dù kể về chuyện thất tình, Gặp may không buồn bã, u sầu như nhiều bản ballad quen thuộc của nhạc Việt. Trái lại, Wren Evans chọn góc nhìn tích cực, không bi lụy. Đâu đó trong từng câu chữ vẫn có cảm giác cô đơn, trống trải nhưng không nặng nề.

Hình ảnh nam ca sĩ trong MV.

Ở phần lời hai (verse 2), ca sĩ tự đưa ra lời đáp cho bản thân: “Baby chắc là số mình không duyên / Ca này là khó này / Yêu rồi để xó này / Đến bây giờ thì lạnh bó tay”.

Phần sản xuất mang đến luồng gió mới cho ca khúc. Song hành với cách dùng từ trúc trắc là phần âm nhạc liên tục thay đổi, cuốn người nghe vào giai điệu rộn ràng của nhạc dance.

Ở đầu bài, Wren Evans dùng nhạc cụ đơn giản như bass, trống và organ để tái tạo âm hưởng disco thập niên 1980. Không gian âm nhạc gợi nhớ phong cách quen thuộc của bộ đôi Daft Punk trong album Random Access Memories (2013). Sau đó, anh chèn violin và pha một chút funk để làm mới.

Cấu trúc ca khúc vẫn đi theo công thức cũ của Thích em hơi nhiều khi Wren Evans chuyển sang đọc rap để nối dài bài hát. Lời rap kể lại tâm trạng của anh khi thất tình. Ca sĩ ngồi lướt mạng xã hội đến chán nản, sau đó gọi bạn thân đi một vòng hồ gươm để hít không khí. Thế nhưng, dù làm gì thì người hát vẫn không thoát khỏi cảm giác trống vắng trong lòng.

Điểm trừ là ca khúc không có những nốt cao hay đoạn luyến láy đòi hỏi người hát phải dụng công. Cách xử lý bài của Wren Evans còn đơn giản. Anh chủ yếu dùng lối hát nhẹ nhàng để mang lại cảm giác thư giãn cho người nghe.

Phần đầu câu chuyện nhiều chương

Ngồi ghế đạo diễn của Gặp may là Ứng Duy Kiên – người từng thực hiện hàng loạt MV nổi tiếng như Thật bất ngờ (Trúc Nhân), Talk to me (Chi Pu), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên), Em không thể (Tiên Tiên),...

Mở đầu MV, đạo diễn giới thiệu đây chỉ là chương một trong câu chuyện nhiều phần. Wren Evans xuất hiện với mái tóc bạch kim, ngồi trên sofa đỏ, vò đầu bức tai như đang gặp rắc rối mà không biết cách giải quyết.

Sau đó, ca sĩ liên tục biến hóa tạo hình xuyên suốt các cảnh quay. Anh vào vai nhiều nhân vật khác nhau, có khi là rocker cầm guitar chơi nhạc, khi làm tài xế taxi, khi lại là người đàn ông bí ẩn mặc vest, đeo kính đen và găng tay đỏ.

MV gặp may do Ứng Duy Kiên đạo diễn.

Ứng Duy Kiên không sắp xếp MV thành câu chuyện rõ ràng mà thực hiện theo phong cách ngẫu hứng. Ê-kíp dàn dựng để cảnh quay chuyển động nhịp nhàng với tiết tấu bài hát. Toàn bộ bối cảnh được đặt trong trường quay. Đạo cụ có thể đơn giản chỉ là chiếc ghế đỏ đặt giữa khung hình, cũng có thể là chiếc giường hoặc ôtô.

Đạo diễn sử dụng tông màu hoài cổ, khiến từng khung hình như được chỉnh sửa qua thuật toán Instagram. Trong một số cảnh quay, anh chèn kỹ xảo vi tính để tạo không khí, chẳng hạn như khiến ca sĩ phân thân thành nhiều người, hay chọn hiệu ứng gợi nhớ loạt phim về điệp viên 007.

Bên cạnh vai chính thuộc về Wren Evans, MV cũng có một số nhân vật phụ như cô gái trong vai người yêu cũ, bạn trai mới của cô và dàn diễn viên quần chúng đứng minh họa.

Ở những giây cuối cùng, MV khép lại bằng lời giới thiệu rằng chương hai sẽ được phát hành trong thời gian gần nhất. Song, chính vì không có câu chuyện cụ thể nên MV chưa khiến người xem có cảm giác tò mò, muốn chờ đợi để theo dõi phần tiếp theo.

Nhìn chung, Gặp may là ca khúc trẻ trung, hiện đại, có sự đầu tư từ Wren Evans. Sản phẩm cho thấy tài năng lẫn sự đa dạng của ca sĩ, không đóng khung ở bất cứ hình ảnh nào. Sau khi ra mắt, MV nhận phản hồi khá tốt từ phía khán giả. Phần lớn ý kiến đánh giá cao tư duy âm nhạc của ca sĩ, giai điệu và bản phối của bài.