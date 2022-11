Trợ lý cũ tiết lộ mối quan hệ với Britney Spears

Trợ lý cũ từng bị Britney Spears tố nói dối và bịa đặt. Dẫu vậy, người phụ nữ này vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp tới sếp cũ.

Felicia Culotta cầu chúc những điều tốt đẹp đến với Britney Spears.

Trong buổi ra mắt vở nhạc kịch & Juliet, Felicia Culotta - trợ lý cũ của Britney Spears - cho Page Six biết đã khá lâu cô không trò chuyện với giọng ca Baby One More Time. Dẫu vậy, Culotta vẫn thường xuyên viết thư tay cho Spears.

"Tôi viết thư mọi lúc vì tôi thích những lá thư tay. Tôi hy vọng và cầu nguyện chúng sẽ đến tay Britney. Trước đây, Britney chưa bao giờ được người khác gửi thư. Vậy nên tôi hy vọng cô ấy có được chúng ngay bây giờ", Culotta nói.

Ở cạnh Spears từ những năm đầu sự nghiệp, người phụ nữ gốc Louisiana chia sẻ mặc dù không liên lạc với nhau, không có nghĩa cô thù ghét nữ ca sĩ.

Culotta cũng nhắc đến cha đẻ của công chúa nhạc pop, ông Jamie Spears, và cho rằng những gì ông gánh chịu là xứng đáng. "Đó là nghiệp chướng, nghiệp chướng sẽ phải nhận lấy những điều tồi tệ. Tôi tin vào luật nhân quả", cô nói thêm.

Felicia Culotta làm trợ lý cho Britney Spears từ những năm đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ảnh: Page Six.

Hồi năm ngoái, giữa sự trỗi dậy của phong trào #FreeBritney (tạm dịch: Trả tự do cho Britney), Culotta đã xuất hiện trong phim tài liệu Framing Britney Spears phát trên Hulu và Controlling Britney Spears của New York Times. Tuy nhiên, Britney Spears không hài lòng điều này.

Theo Page Six, ca sĩ Oops!…I Did It Again không đánh giá cao việc cựu trợ lý tham gia phim tài liệu, đồng thời nhấn mạnh một số chi tiết Culotta đã kể là sai sự thật.

"Điều tuyệt vời nhất của tôi là khi nghe trợ lý cũ nói rằng tôi từng đi khắp phố phát những tờ 100 USD lúc bài hát đầu tiên ra mắt. Tôi chỉ ước mình có thể đi sâu vào tâm trí của bố tôi và cô ấy để hiểu tại sao họ lại nói dối và bịa đặt như vậy!", Spears viết trong bài đăng hiện đã bị xóa trên Twitter.

Bất chấp chỉ trích từ Spears, Culotta nói cô vẫn rất vui khi người sếp cũ giờ đây đã thoát khỏi quyền giám hộ và có cơ hội thể hiện tiếng nói của mình.