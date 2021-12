Trở lại Mã Đà, Trị An sau giãn cách

Rừng Mã Đà và hồ Trị An đang vào thời điểm đẹp trong năm, thích hợp cho chuyến dã ngoại vào cuối tuần.

Trước núi công việc bề bộn sau giãn cách, tôi vừa muốn nghỉ ngơi thư giãn nhưng lại không có thời gian cho những chuyến đi dài ngày. Tôi quyết định lên danh sách những địa điểm gần TP. HCM, gói gọn trong 2 ngày cuối tuần.

Tôi chợt nhớ Mã Đà - Trị An đang vào thời điểm đẹp. Tôi chọn mua tour để đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Từ khi bắt đầu lên xe, các thành viên đều khai báo y tế, trình chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Ngoài ra, đoàn cũng không quá 15 thành viên.

Ảnh: Tri An Adventure.

Đạp xe 20 km xuyên rừng Mã Đà

Rừng Mã Đà cách trung tâm TP. HCM 80 km. Thay vì ngồi xe khách, tôi cùng những gia đình trong đoàn đạp xe từ homestay đi thẳng vào rừng. Quãng đường sẽ đi qua một phần hồ Trị An. Phía bên phải của tôi là hồ, phía bên trái lại là thung lũng phủ đầy cây xanh.

Thời gian thích hợp để dã ngoại ở rừng Mã Đà và hồ Trị An là từ tháng 10 đến tháng 6. Nếu so với tháng 6, khí hậu oi bức và nhiều nắng thì thời điểm này, không khí lại mát mẻ, trong lành hơn.

Ngoài đoàn của chúng tôi, nhiều bạn trẻ đi xe máy, mang theo các vật dụng cắm trại cũng chạy về hướng rừng Mã Đà. Hai ven đường, những bụi cỏ lau đang dần chuyển sang sắc hồng.

Kết thúc quãng đường nhựa, chúng tôi bắt đầu rẽ vào rừng Mã Đà. Vừa chạy xe vào, bầu trời phía trên tôi tối sầm lại vì những tán cây đan nhau rậm rạp, tách biệt nơi này với bên ngoài.

Không khí trong rừng trong lành hơn gấp bội. Những cơn mưa vừa qua khiến cho nhiệt độ tại đây luôn mát mẻ, nhưng cũng xuất hiện nhiều hố đọng nước.

Càng vào sâu, bạn sẽ liên tục nghe tiếng khỉ gọi bầy. Ở những đoạn đường phải xuống xe dắt bộ, không gian trở nên tĩnh mịch đến độ bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng lá khô dưới mỗi bước chân.

Trên đường đi, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp rắn, bọ cạp, hay may mắn hơn là những chú khỉ đang chuyền cành. Vào những chuyến đi không đông người, có du khách còn nhìn thấy nai và bò tót.

Đường đi là đường đất đỏ, có nhiều đá sỏi và nhiều con dốc đứng nên đòi hỏi về thể lực cũng như sự khéo léo. Không ít người đã ngã xe khi đi xuống những con dốc. Nhưng điều đó không ảnh hướng đến không khí của buổi đi chơi.

Giữa trưa, chúng tôi cắm trại để ăn trưa. Mọi người góp một tay để trải bạt, dọn thức ăn. Bữa trưa đơn giản với những món thịt kho, trứng chiên, canh...

Đặc biệt, chúng tôi được chiêu đãi món nước hạt đười ươi rừng, 4 năm mới có một lần. Món tráng miệng cũng là món chuối cau rừng với vị ngọt và bùi hơn loại chuối cau thường ăn.

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi đạp xe thêm 5 km đường rừng để đến bến sông, tổng quãng đường đạp xe xuyên rừng là 20 km. Tại bến sông, thuyền sẽ đưa chúng tôi ra đảo Sói. Nước hồ Trị An trong vắt, càng ra xa sẽ càng thấy màu xanh ngọc bích của nước hồ sẫm hơn. Buổi chiều sóng lớn, những đàn chim đua nhau lao xuống mặt nước để bắt cá.

Chèo SUP đón bình minh trên hồ Trị An

Đoàn chúng tôi dành buổi tối để cắm trại và nướng thịt trên đảo. Trước giãn cách, đảo Sói là nơi dừng chân của nhiều đoàn dã ngoại khi đến thăm hồ Trị An. Còn hiện tại, số người ghé thăm thưa thớt hơn.

Lúc chúng tôi đến gió thổi mạnh, sóng vỗ vào bờ liên tục khiến tôi có cảm giác như đang ở biển. Một đàn cò nghe động khi thuyền đến liền bay túa lên trời. Từ lúc bước chân lên đảo, tôi luôn nghe thấy mùi củi cháy và mùi đồ nướng thơm phức từ đoàn cắm trại khác.

Trái với cái nắng gây gắt của tháng 6, buổi chiều có những cơn mưa nhỏ. Đây là tình trạng thường thấy trong khoảng thời gian này nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Một số người trong đoàn bắt đầu dựng trại, một số khác kiếm củi để nhóm lửa cho bữa tối. Chúng tôi chọn vị trí dựng lều ở sát bờ để buổi sáng có thể đón bình minh. Phía đông của đảo cũng là phía được dân dã ngoại chọn để hạ trại.

Sóng to vẫn không ngừng đánh vào bờ dù trời đã sập tối. Trước đó, vài người trong đoàn tranh thủ giăng lưới bắt cá để làm món cá nướng cho ngày hôm sau. Lửa trại đã nổi lên, chúng tôi thay phiên nhau nướng thịt. BBQ là phần không thể thiếu của những buổi cắm trại, vì nó cho mọi người cơ hội xích lại gần nhau.

Kết thúc bữa tối, chúng tôi ngồi quây quần bên đốm lửa và lùi khoai. Trời càng tối càng hiện rõ những vì sao, báo hiệu ngày hôm sau là một ngày trời quang mây tạnh.

Tôi thức dậy vào lúc 6h để đón bình minh. Mở lều ra, tôi cảm nhận được bầu không khí yên bình, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện lấp lánh trên mặt hồ. Mặt hồ lúc này hiện rõ màu xanh ngọc bích. Nước hồ trong vắt, có thể thấy những chú cá nhỏ đang bơi lội gần bờ.

Không giống những điểm dã ngoại khác, vào ban ngày, nhiệt độ trên hồ Trị An vẫn mát mẻ trong lành, không hề lạnh do sương xuống. Cà phê sáng và trà cũng đã được chuẩn bị. Tôi tranh thủ dùng chút trà và cháo gà rồi sang hoạt động tiếp theo là chèo SUP.

Mặt Trời buổi trưa đã lên khá cao nhưng không hề nóng bức. Mặt hồ cũng êm ả hơn nên tôi yên tâm chèo ra xa bờ. Những thành viên khác trong đoàn cũng nối đuôi theo. Chúng tôi bổ dưa hấu và ăn cùng nhau ở giữa hồ. Một vài người còn nhảy ra khỏi SUP để bơi lội.

Sau đó, chúng tôi quyết định chèo một vòng quanh đảo Sói. Từ đảo Sói có thể nhìn thấy đỉnh núi Chứa Chan mờ ảo phía xa. Lúc này, bầu trời hiện ra rõ hơn, 2 sắc xanh nối vào nhau bằng một đường chân trời.

Khi chèo về nơi xuất phát, cũng là lúc lều được thu lại. Chúng tôi chuẩn bị rời đảo Sói, đến điểm ăn trưa là một nhà bè của người dân địa phương, khép lại chuyến đi cuối tuần.