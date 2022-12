Trò đùa ‘Messi đâu rồi’ phản tác dụng

Messi ghi bàn chỉ 12 giây sau khi bị cổ động viên Australia chế giễu bằng trò đùa "Where is Messi". Đoạn clip ghi lại sự kiện nhận nhiều quan tâm trên các diễn đàn.

Lionel Messi tỏa sáng trong trận đấu với Australia để đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Câu nói “Where is Messi?” được biến tấu, lan truyền trên mạng xã hội khi các ông lớn liên tục trượt chân ở vòng bảng World Cup 2022. Tuy nhiên, trò đùa này trở nên phản tác dụng với người hâm mộ tuyển Australia.

Ở phút 35 trong trận đấu vòng 16 đội World Cup 2022, Messi bị các cổ động viên của Australia khiêu khích, chế nhạo khi anh đến gần đường biên. Trong đoạn clip được chia sẻ lại trên mạng xã hội Reddit, một người đã hô lớn “Where is Messi? You are sh*t” (Messi đâu rồi? Anh là đồ rác rưởi) khi số 10 của Argentina đến gần khán đài để thực hiện pha đá phạt.

Cổ động viên chế giễu Messi khi anh ở gần đường biên. Video: @wog_ins.

Tuy nhiên, chỉ 12 giây sau tình huống đó, siêu sao Lionel Messi đã có pha phối hợp đẹp mắt cùng đồng đội và kết thúc bằng việc sút tung lưới tuyển Australia. Khu vực khán đài của cổ động viên to tiếng trước đó cũng hoàn toàn im bặt trước âm thanh ăn mừng bàn thắng.

Bài đăng nói trên đã thu về hơn 6.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận trong nhánh cộng đồng bóng đá trên Reddit. Đa phần nhận xét đều tập trung vào chế giễu hành động xấu của cổ động viên này. Đồng thời, trò đùa “Messi đâu rồi?” cũng trở nên phản tác dụng.

“Tôi thực sự đã cười thành tiếng. Anh ta có vẻ thật sự đau đớn. Đúng là một trò hề hoàn hảo”, tài khoản @theystolefigo bình luận.

"Trong tất cả những người có thể khiêu khích, hắn lại chọn Messi. Thật sao?",người dùng @JBCdoes chế giễu.

Trò đùa “Where is Messi?” xuất hiện sau trận đấu giữa Argentina và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022. Messi đã ghi bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng châu Á lội ngược dòng cảm xúc bằng hai bàn thắng ở hiệp 2. Trong một đoạn video tường thuật từ đài truyền hình MBC (Hàn Quốc), nhóm cổ động viên Saudi Arabia chen ngang và liên tục nói “Where is Messi? Where is Messi?” với gương mặt hài hước.

Trò đùa "Where is Messi?" bắt nguồn từ các cổ động viên Saudi Arabia. Ảnh: FOX.

Đoạn video này nhanh chóng lan truyền sau đó và được chia sẻ bởi người hâm mộ bóng đá. Thất bại bất ngờ của Messi và đồng đội khiến trận đấu trở thành chủ đề nóng nhất trên các nền tảng mạng xã hội hôm 22/11.

Facebook trả về kết quả các từ khóa liên quan như “Messi”, “Messi World Cup”, “Messi Argentina” đều thuộc nhóm thịnh hành, được quan tâm. Riêng từ khóa “Messi” nhận được hơn 6 triệu lượt đề cập trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Đến trận với Ba Lan, cổ động viên của đại diện châu Á cũng đến sân với tấm băng rôn “Where is Lewandowski?”. Trong khi đó, dòng chữ Where is Messi? bị gạch.

Sau đó, Ba Lan thắng 2-0 trước Saudi Arabia. Chính Robert Lewandowski đóng góp một bàn thắng ở phút 82. Argentina cùng Ba Lan dắt tay vào bán kết với hai vị trí đầu bảng. Trong khi đó, Mexico cùng Saudi Arabia phải sớm về nước.