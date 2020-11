Trò chơi ‘The Last of Us’ được chuyển thể thành phim truyền hình

HBO muốn biến cốt truyện ấn tượng của “The Last of Us” thành một loạt phim truyền hình live-action (người đóng) trong thời gian tới.

The Last of Us của hãng Naughty Dog được đánh giá là trò chơi điện tử có cốt truyện cuốn hút. Theo IGN, HBO mới đây đã đặt vấn đề mua bản quyền chuyển thể nội dung video game thành một loạt phim truyền hình.

Dự án chuyển thể The Last of Us dự kiến có sự tham gia của Neil Druckmann, giám đốc sáng tạo nguyên tác, và biên kịch Craig Mazin từ series Chernobyl.

Druckmann đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất bên cạnh Cheryl Strauss - người đứng sau những series ăn khách như Chernobyl hay Game of Thrones. Giám đốc Evan Wells của Naughty Dog cũng tham gia chỉ đạo sản xuất tác phẩm.

The Last of Us khai thác cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của những người sống sót sau dịch bệnh biến con người thành xác sống. Ảnh: Naughty Dog.

Francesca Ori, Phó chủ tịch điều hành chương trình của HBO, cho biết: “Craig và Neil có tầm nhìn bao quát trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Sự hợp tác của hai người với Carolyn Strauss chắc chắn tạo ra tác phẩm làm hài lòng cả người hâm mộ cuồng nhiệt The Last of Us lẫn khán giả lần đầu tiên tiếp cận thương hiệu.

Chúng tôi rất hãnh diện khi được hợp tác với Naughty Dog, Word Games, Sony và PlayStation để chuyển thể cốt truyện hoành tráng, mạnh mẽ và đầy cảm xúc của The Last of Us thành phiên bản truyền hình”.

Trên thực tế, những bộ phim điện ảnh hay series truyền hình chuyển thể từ trò chơi điện tử thường ít khi thành công. Tuy nhiên, thể loại sinh tồn, xác sống và kinh dị của The Last of Us từng được không ít TV series hay phim điện ảnh khai thác và thu hút lượng lớn khán giả.

Đây có thể là ưu điểm giúp phiên bản truyền hình của The Last of Us dễ dàng được khán giả đón nhận. HBO hiện chưa công bố thời điểm phát hành dự kiến của tác phẩm truyền hình.