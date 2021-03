Trò chơi ‘Ghost of Tsushima’ được chuyển thể thành phim

Chad Stahelski - đạo diễn của ba tập phim “John Wick” - nhận trách nhiệm đưa tựa game PlayStation 4 nổi tiếng lên màn ảnh rộng.

Theo tạp chí Variety, Ghost of Tsushima sẽ được đạo diễn Chad Stahelski chuyển thể thành phim điện ảnh trong thời gian tới. Nguyên tác là trò chơi điện tử nổi tiếng của PlayStation, ra đời hồi mùa hè 2020.

Cốt truyện Ghost of Tsushima theo chân chiến binh samurai Jin Sakai - thành viên cuối cùng trong môn phái của anh. Jin nay có nhiệm vụ bảo vệ một hòn đảo khỏi cuộc xâm lược của lính Mông Cổ.

Ghost of Tsushima được số đông đánh giá là trò chơi khó nhằn, nhưng vẫn thu hút lượng game thủ đông đảo. Ảnh: Sony.

Theo thống kê của Sony, dù ra đời chưa được một năm, Ghost of Tsushima đã bán được 6,5 triệu bản trên hệ máy PlayStation 4. Trong đó, 2,4 triệu bản được tiêu thụ chỉ sau ba ngày đầu ra mắt. Đứng sau trò chơi là xưởng Sucker Punch Productions và Sony Interactive Entertainment.

Tại sự kiện Game Awards 2020, Ghost of Tsushima nhận nhiều đề cử quan trọng, trong đó có Trò chơi của năm và Người trình diễn xuất sắc (cho Daisuke Tsuji đảm nhận nhân vật Jin).

Chad Stahelski, Alex Young và Jason Spitz sẽ là ba nhà sản xuất của dự án điện ảnh thông qua công ty 87Eleven Entertainment của họ.

Ngoài Ghost of Tsushima, Sony Pictures và PlayStation Productions còn đang trong quá trình chuyển thể hai tựa trò chơi nổi tiếng khác. Đầu tiên, Uncharted với ngôi sao Tom Holland đóng chính dự kiến ra mắt công chúng từ 11/2/2022. Còn The Last of Us sẽ tiến lên màn ảnh nhỏ với ngôi sao Pedro Pascal và đang ở giai đoạn tiền kỳ.