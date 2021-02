Trò chơi ‘Đua xe bắn súng’ được chuyển thể thành phim

Hãng Sony lên kế hoạch đưa “Twisted Metal” lên màn ảnh nhỏ với bộ đôi biên kịch của “Deadpool”.

Theo tạp chí Variety, hãng Sony đã “bật đèn xanh” cho dự án phim truyền hình Twisted Metal dựa trên loạt trò chơi nổi tiếng cùng tên. Tại Việt Nam, nguyên tác thường được biết đến qua tên gọi Đua xe bắn súng.

Nguồn tin tiết lộ Twisted Metal thuộc dòng hài - hành động, với sự tham gia của hai biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick. Họ là những người đứng sau hai tập phim Deadpool và Zombieland trên màn ảnh rộng.

Một hình ảnh từ trò chơi Twisted Metal. Ảnh: Sony PlayStation.

Kế hoạch chuyển thể Twisted Metal từng được đề cập từ 2019 và Sony đã âm thầm theo đuổi dự án trong gần hai năm qua.

Tham gia sản xuất dự án phim ảnh còn có PlayStation Productions. Người đứng đầu Asad Qizilbash chia sẻ: “Twisted Metal là một trong những thương hiệu được yêu mến nhất của PlayStation. Chúng tôi rất háo hức khi được làm việc cùng một đội ngũ tuyệt vời trong hành trình đưa tựa trò chơi biểu tượng lên màn ảnh cho người hâm mộ”.

Thông tin ban đầu tiết lộ chuyện phim theo chân một kẻ lắm lời sống ngoài lề xã hội trong thế giới hậu tận thế. Gã được trao cho cơ hội đổi đời, nhưng trước tiên cần phải giao thành công một kiện hàng bí ẩn qua vùng hoang mạc đầy nguy hiểm.

Nhờ sự giúp đỡ của một tay chuyên trộm xe, nhân vật chính lần lượt vượt qua các chướng ngại, trong đó có tên hề điên trên chiếc xe bán kem mang biệt danh Sweet Tooth.

Hiện chưa có thông tin về các ngôi sao dự kiến tham gia Twisted Metal. Đây là dự án dựa trên trò chơi trọng điểm thứ hai của Sony Pictures TV và PlayStation Productions được công bố trong thời gian qua. Hồi đầu tháng, hãng HBO đã đặt hàng The Last of Us với hai ngôi sao Pedro Pascal và Bella Ramsey.

Nguyên tác Twisted Metal ra đời từ năm 1995 và đã có tổng cộng bảy tựa game trên các hệ máy PlayStation, PlayStation 2, PSP và PlayStation 3, với phiên bản gần nhất vào năm 2012.

Một số tựa game đáng chú ý khác cũng dự kiến có phiên bản chuyển thể trên truyền hình trong thời gian tới bao gồm Halo, Resident Evil, Fallout, Diablo (hoạt hình), Splinter Cell (hoạt hình)…