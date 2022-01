Trình tự thời gian của vũ trụ siêu anh hùng Marvel

Disney+ đã công bố thứ tự chính xác để theo dõi 33 phim do Marvel Studios sản xuất được phát hành trên nền tảng này. Chùm tác phẩm đã làm nên Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh.

14 năm kể từ Iron Man (2008), các bộ phim siêu anh hùng Marvel đã hợp thành một vũ trụ đồ sộ, trải dài trên cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Tới nay, khán giả đã được chứng kiến 33 tác phẩm siêu anh hùng đến từ Marvel Studios.

Với số lượng tác phẩm đồ sộ, trải dài trên nhiều mốc thời gian, địa điểm khác nhau, rất khó để khán giả nắm bắt chính xác thứ tự của những sự kiện thuộc MCU trên màn ảnh. Marvel Studios không phát hành các bộ phim của họ theo đúng trình tự hay trên một nền tảng duy nhất. Mới đây, để giúp người hâm mộ vũ trụ siêu anh hùng thống kê một cách chính xác thứ tự trước sau của các sự kiện từng xảy ra trong MCU, Disney+ đã công bố dòng thời gian chính thức của vũ trụ này cho đến hiện tại.

Để giúp dòng thời gian thêm dày dặn, nền tảng trực tuyến Disney+ cũng tung thêm một số phim ngắn thuộc chùm tác phẩm Marvel One-Shots. Điểm đáng chú ý là chùm phim có đến 8 tác phẩm, nhưng chỉ 5 trong số này được liệt kê vào dòng thời gian chính thức của MCU. Chúng gồm: Agent Carter, The Consultant, What Happened On The Way To Thor's Hammer, Item 47 và All Hail The King. Phần lớn nội dung phim ngắn đã bổ sung cho nhiều sự kiện xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh.

Hình ảnh (theo thứ tự) từ các phim ngắn Agent Carter, The Consultant, What Happened On The Way To Thor's Hammer, Item 47 và All Hail The King. Ảnh: Disney.

Ở hai điểm đầu, cuối của dòng thời gian trong vũ trụ điện ảnh Marvel tính đến lúc này lần lượt là Captain America: The First Avengers (2011) và TV series Hawkeye vừa lên sóng cuối năm 2021. Với cách sắp đặt này, tính đến hiện tại, sự kiện quan trọng đầu tiên của MCU chính là khối Tesseract xuất hiện trên Trái Đất và khai sinh nhân vật Captain America (Chris Evans) vào những năm 1940. Sự kiện mới nhất trong vũ trụ siêu anh hùng là Hawkeye (Jeremy Renner) hợp tác với Kate Bishop (Hailee Stanfield) tại New York năm 2024.

Thứ tự mới được Disney+ công bố cũng chữa lại hiểu lầm trước đây cho rằng các sự kiện trong Black Panther diễn ra trước Black Widow. Ba phần phim về nhân vật Spider-Man của Tom Holland không được liệt kê bởi chúng chưa được phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney+.