Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi kể chuyện quay game show ở Hàn thời dịch

Nhớ lại thời gian quay game show ở Hàn Quốc dịp đầu năm, Trịnh Thăng Bình cho biết đó là trải nghiệm không thể quên được của anh và Diệu Nhi.

Chiều 3/11, Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi có mặt trong buổi họp báo giới thiệu game show Ăn đi rồi kể. Đây là chương trình truyền hình do nhà sản xuất Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác thực hiện, lên sóng cả truyền hình Hàn lẫn Việt.

Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đóng vai trò người chơi chính trong game show.

Game show về chủ đề ẩm thực này có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở hai nước. Phía Hàn Quốc có Oh My Girl, Momoland, AB6IX, Kim Min Kyu... Trong khi, Việt Nam có Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi, S.T Sơn Thạch, Kaity Nguyễn, Tùng Maru...

Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi là hai nghệ sĩ trực tiếp đến Hàn Quốc để gặp gỡ, thực hiện chương trình cùng các sao Hàn. Hai nghệ sĩ cho biết đây là một trong những show "bão táp" nhất mà họ tham gia trong năm nay.

"Chúng tôi sang Hàn Quốc để quay chương trình vào cuối tháng 2. Khi cả hai vừa đáp xuống sân bay Hàn Quốc thì nhận được tin là chuẩn bị bùng dịch. Tôi và Diệu Nhi lúc đó rất hoang mang, thời tiết lạnh nên rất sợ. May mắn là Hàn Quốc sau đó khoanh vùng được dịch. Nhưng format của chương trình đã phải thay đổi toàn bộ vào phút cuối để phù hợp với tình hình", nam ca sĩ nhớ lại.

Trịnh Thăng Bình cho biết quay show thời dịch là trải nghiệm khó quên.

Trịnh Thăng Bình cũng chia sẻ chính các nghệ sĩ Hàn và thái độ làm việc chuyên nghiệp của họ đã giúp anh được trấn an hơn.

"Theo kế hoạch chúng tôi sẽ ở lại Hàn Quốc để quay 5 ngày trong đợt đó. Nhưng do dịch, lịch quay gấp rút hoàn thành trong hai ngày, mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng. Tôi và Diệu Nhi khi đó còn sợ không về được Việt Nam ngay. Nhưng may mắn đợt đó tình hình chưa quá phức tạp nên chúng tôi tự cách ly tại nhà 14 ngày. May mắn là không ai bị làm sao", anh nói thêm.

Cùng chia sẻ với Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi nhấn mạnh thời gian quay ở Hàn Quốc là trải nghiệm ý nghĩa với cô. Cô học hỏi nhiều điều từ ê-kíp của Hàn Quốc. Ngoài ra, nhờ tham gia game show này cô không còn sợ nấu ăn như trước. Nữ diễn viên bắt đầu tìm thấy niềm vui ở ẩm thực.