Trịnh Thăng Bình: 'Tôi ấm ức vì bị tố đạo nhạc'

Nhìn lại sự nghiệp đã trải qua, Trịnh Thăng Bình tiết lộ anh từng bị ca sĩ đàn anh mắng là ảo tưởng sức mạnh, cũng từng đau lòng vì bị cáo buộc đạo nhạc.

Trịnh Thăng Bình hiện tập trung đào tạo cho các nhạc sĩ/producer trẻ. Mỗi 2 tuần, anh sẽ lần lượt giới thiệu đến công chúng một producer mới, với những phong cách âm nhạc khác nhau. Mỗi sản phẩm sẽ có một màu sắc riêng, dành cho nhiều đối tượng thưởng thức.

Khởi động cho dự án là việc ra mắt ca khúc Có ai cho tôi hay, một sản phẩm của producer XAN, với sự góp giọng của Trịnh Thăng Bình. XAN là thành viên đầu tiên của dự án Plan B được công bố, với phong cách thiên về Soul/R&B.

Không còn áp lực về vị trí trong showbiz

- Khi thị trường âm nhạc đang trầm lắng thì Trịnh Thăng Bình công bố dự án, anh có nghĩ mình đang làm việc "trái khoáy"?

- Quá ngược ngạo đó chứ. Nhưng đùa thôi, tôi nghĩ việc gì cần vẫn phải làm. Không phải thời điểm thuận lợi nhưng dự án này của tôi cũng không phải một sớm một chiều. Dự án tên Plan B đã được tôi chuẩn bị trong 10 năm.

- Người người nhà nhà lập công ty đào tạo ca sĩ với nguồn lợi nhuận lớn, tại sao anh lại chuyển hướng đào tạo các nhạc sĩ trẻ?

Trịnh Thằng Bình cho rằng đào tạo nhạc sĩ là việc làm đúng đắn cho định hướng tương lai của bản thân.

- Từ những ngày đầu tiên đi hát, tôi đã nhận ra sự khó khăn của ca sĩ ở Việt Nam khi phải tự mày mò tìm kiếm bài hát và các nhà sản xuất âm nhạc. Đặt bài ai, thu ở đâu, phát hành thế nào, nhiều người bỡ ngỡ và mất thời gian với những việc ngoài chuyên môn ca hát.

Tôi cũng đã từng như vậy. Nên bây giờ có điều kiện, tôi muốn tạo một nơi có thể giúp kết nối các ca sĩ và producer, nhất là các producer trẻ - những bạn nhiều tiềm năng nhưng còn loay hoay trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi nhận thấy việc cạnh tranh đào tạo nghệ sĩ hiện nay rất khốc liệt. Thị trường đang có nhiều công ty đào tạo ca sĩ, nhưng lại vẫn rất thiếu các đơn vị sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Đó cũng sẽ là lợi thế cho tôi trong việc chọn hướng đi khác với mọi người.

- Plan B - Kế hoạch B, nghe như lời thông báo ngầm rằng anh đang chuẩn bị sẵn cho mình con đường thứ 2, chẳng hạn về hưu?

- Giai đoạn 26 – 29 tuổi, tôi cũng từng muốn nghỉ hát. Khi đó, những bạn trẻ xuất hiện sau tôi quá giỏi và sắp chạm tới vị trí của tôi. Còn những người bạn đồng trang lứa, họ đã đến những nơi cần phải đến. Tôi thì vẫn lấp lửng giữa chừng.

Tôi đã thử sức với công việc tổ chức sự kiện, sản xuất chương trình. Nhưng tôi nhận ra thứ bản thân giỏi nhất vẫn là sáng tác và sản xuất âm nhạc. Vậy nên tôi lại quay lại với nghệ thuật. Giờ đây, tôi tự tin với con đường mình đang đi, những áp lực về thời gian hay vị trí trong showbiz cũng không còn nữa. Tôi không phải cạnh tranh với bất kỳ ai ở showbiz, tôi chỉ cạnh tranh với chính bản thân mình.

Một điều lạ là càng hoạt động âm nhạc lâu năm tôi thấy mình càng sung sức. Những năm gần đây, tôi vẫn may mắn được khán giả ủng hộ, show diễn vẫn đều đặn. Nên nói Plan B là tham vọng của tôi chắc đúng hơn. Tôi hy vọng nếu mọi việc thuận lợi, trong 3-5 năm nữa, tôi có thể tạo nên một trong những nơi sản xuất âm nhạc hàng đầu của thị trường Việt Nam.

- Vậy anh nhận định về thị trường âm nhạc hiện nay như thế nào?

- Thị trường âm nhạc hiện nay đánh dấu rõ ràng sự chuyển biến của hai thế hệ. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng đang xuất hiện. Các bạn có thể tự sáng tác, hòa âm phối khí và thể hiện ca khúc của mình luôn. Gần như mỗi bạn đều có thể tự hoàn thiện tất cả các khâu cho sản phẩm của mình, không như thời của tôi phải có nhiều người cùng làm.

Việc này có điểm hay nhưng cũng sẽ có những cái chưa được, chẳng hạn các bạn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm của mình để cùng tạo nên những sản phẩm hợp thời, hoàn thiện và chỉn chu.

"Tôi bị ca sĩ đàn anh mắng là ảo tưởng sức mạnh"

- Với những điều kiện như hiện nay có khi chỉ cần vài tháng thị trường lại có một nghệ sĩ đáng chú ý mới, anh có cảm thấy bây giờ dễ nổi tiếng hơn lớp ca sĩ như anh ngày trước?

- Tôi chẳng những không ghen tị mà còn cảm thấy may mắn, vì ngày xưa khó khăn nên tần suất xuất hiện của nghệ sĩ trẻ không nhiều. Còn bây giờ thuận lợi nên các bạn có nhiều điều kiện ra mắt công chúng, nhưng bù lại tính cạnh tranh rất cao. Phải công nhận các bạn trẻ quá giỏi, khi các bạn tồn tại ở một thị trường giải trí khắc nghiệt như bây giờ. Tôi mà ở thời này không chắc có cạnh tranh nổi không.

Nam ca sĩ, nhạc sĩ thấy tự tin về vị thế của mình trước lớp đàn em trẻ tuổi.

- Theo anh trường hợp nào nổi lên nhờ may mắn và công nghệ lăng xê chứ chưa hẳn là thực lực?

- Ai cũng đều có những lúc may mắn ở trong đời. Tôi cũng từng có nhiều lần may mắn. Quan trọng là mình có tận dụng được sự may mắn đó hay không. Sau khi vòng quay may mắn đến với mình, mình có giữ được thành công đó hay không? Đường dài mới biết ngựa hay. Chúng ta có thể thành ngôi sao trong một thời gian ngắn nhưng để vững vàng trên đỉnh cao lâu dài, chắc chắn không chỉ may mắn mà còn phải có thực lực.

- Thời gian gần đây câu chuyện tình – lý trong tác quyền âm nhạc được mổ xẻ nhiều. Là một ca sĩ và cũng là một nhạc sĩ, hiểu được cả 2 phía, anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Có hai câu chuyện tôi muốn chia sẻ. Câu chuyện thứ nhất: tôi đã từng tặng không ca khúc của mình cho một ca sĩ tiền bối. Khi đó tôi là ca sĩ/nhạc sĩ trẻ, cũng còn khó khăn về kinh tế, nhưng vị tiền bối đó thích và muốn hát, tôi cũng không ngại tặng.

Bài hát đó trở thành hit, vị tiền bối đó thậm chí gặp tôi còn hân hoan kể nhờ ca khúc của tôi mà kiếm được rất nhiều tiền. Kể vậy thôi, nhưng tôi thì vẫn không được trả tiền, dù chỉ là một ly nước. Sau đó vị tiền bối này muốn hát tiếp các sáng tác của tôi. Lần này tôi báo chi phí tác quyền, vậy là vị tiền bối đó nói với những người xung quanh là tôi ảo tưởng sức mạnh, bán giá ca khúc cao so với thị trường.

Tôi cảm thấy đó là một sự bất công với một người nghệ sĩ như mình. Chính họ cũng cảm thấy ca khúc của mình đã mang lại cho họ rất nhiều tiền mà tới ca khúc thứ hai họ bảo mình là nhạc sĩ trẻ mà báo giá như nhạc sĩ nổi tiếng, rồi mình bị mắng nhiếc như một người làm điều gì đó sai với họ, tôi thấy rất chạnh lòng.

Còn câu chuyện thứ hai là về anh Tuấn Hưng. Sau khi thành công với ca khúc Nắm lấy tay anh, trong một bữa tiệc mà tôi có tham dự, anh Tuấn Hưng đã mua tặng anh Tú Dưa – tác giả ca khúc đó - chiếc ôtô trị giá 700 triệu đồng.

Anh Tuấn Hưng có nói anh rất biết ơn và muốn cảm ơn anh Tú Dưa vì đã cho anh nhiều bản hit. Nếu mà đã gọi là tình thì phải tình như vậy đó. Là tình ngay lúc đó, lúc ca khúc đang thành công, chứ không phải đến lúc bàn đến chi phí tác quyền mới nói chữ tình.

- Nhiều ca sĩ/ê-kíp vẫn chưa quen với việc trả phí gia hạn tác quyền để được biểu diễn tiếp sau khi hết hợp đồng. Suy nghĩ của anh về vấn đề này là gì?

- Đó là suy nghĩ hơi cảm tính. Về mặt lý, ca sĩ chỉ độc quyền trong thời hạn nhất định, hết hạn hợp đồng thì quyền bán tiếp tác phẩm là quyền của nhạc sĩ. Về mặt tình, nếu ca sĩ vẫn thu được lợi nhuận từ tác phẩm sau khi hết hợp đồng, thì việc trả phí gia hạn tác quyền cho nhạc sĩ vừa thể hiện sự văn minh, chuyên nghiệp, vừa là có trước có sau. Không có nhạc sĩ nào đòi phí gia hạn tác quyền giá trên trời đâu. Chẳng qua là thể hiện sự tôn trọng công sức của nhau thôi.

Từng chịu nhiều ấm ức

- Sau gần 20 năm hoạt động âm nhạc, đâu là điều anh thấy ấm ức và cần giãi bày nhất, tính trong phạm trù âm nhạc?

- Năm ngoái, khi MV Bức bình phong ra mắt và tôi dính nghi án đạo nhạc. Những gì cần giải thích tôi đã giải thích rồi. Nhưng thực sự tôi ấm ức lắm, và đau lòng nữa. Tôi đã sốc và stress mất một thời gian vì sản phẩm mình tâm huyết nhất lại dính vào rắc rối lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Thật ra không phải chỉ có Bức bình phong thất bại. Tôi có rất nhiều bài hát đã từng thất bại trước đó. Nhưng tôi cũng có nhiều ca khúc được mọi người yêu thích. Một trong những kinh nghiệm với tôi đó là cứ mạnh dạn ra mắt thật nhiều sản phẩm, có thất bại cũng sẽ có thành công. Nếu chỉ vì thất bại mà không dám ra mắt nữa thì chẳng bao giờ có được thành công tiếp theo? Phải chăm chỉ và dồn hết tâm sức của mình với công việc mới được.

- Nhưng trong những cáo buộc đạo nhạc đó, có một điểm không thể chối bỏ là âm nhạc của anh thật sự có hơi hướm Canto Pop?

- Vốn tôi gốc người Hoa, nghe nhạc Hoa từ nhỏ, nên ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Tôi cũng không né tránh những ảnh hưởng đó mà uyển chuyển biến nó thành phong cách âm nhạc của riêng mình.

- Có vẻ như anh không đặt nặng yếu tố tiên phong trong sáng tác và sản xuất các sản phẩm âm nhạc?

- Trước đây tôi từng rất đặt nặng điều đó, sau khi thành công với Người ấy. Khi đó tôi nghĩ mình phải là người đi tiên phong, phải luôn có những điều đặc biệt dẫn đầu xu hướng.

Nhưng sau rất nhiều thử nghiệm không đi đến đâu, tôi nhận thức rõ, khán giả của mình chỉ thích Trịnh Thăng Bình sâu lắng đơn giản như những gì tôi đã làm với Người ấy, Đã biết có ngày hôm qua, Tâm sự tuổi 30... hơn là những gì đang thịnh hành.

Tôi nhận ra mình nên làm những gì mình làm tốt chứ không nên chăm chăm vào những gì mình thích. Gần gũi, đơn giản, cảm xúc đúng là thế mạnh của tôi. Còn những màu sắc âm nhạc khác xin dành cho những bạn khác làm tốt hơn.

- Với trào lưu cover nhạc Hoa như hiện nay, một số ý kiến cho rằng đó là bước lùi của âm nhạc. Anh thấy sao?

- Tôi cho rằng tùy vào mục đích. Nếu chỉ cover vì thích, để mọi người nghe cho vui, thì không ảnh hưởng gì, không có gì phải lên án. Tôi thỉnh thoảng cũng hát như vậy.

Còn nếu chúng ta cover nhạc Hoa với tư tưởng rằng đây là một sản phẩm chính thống để mang tên tuổi đến với khán giả, như một ca khúc riêng thì không nên. Dù sao đó cũng là ca khúc của một nghệ sĩ khác ở một quốc gia khác. Trong khi Việt Nam ta biết bao nhiêu tài năng âm nhạc. Tôi tin các đồng nghiệp xung quanh mình không ai xem việc cover nhạc ngoại là mục tiêu sự nghiệp. Nên mọi người cũng đừng quá lo.