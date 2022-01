Trịnh Thăng Bình khóc nhiều trên sân khấu live show

Tối 8/1, Trịnh Thăng Bình tổ chức live show tại TP.HCM, đây là chương trình âm nhạc hiếm hoi sau thời gian dài showbiz bị đóng băng. Nam ca sĩ lộ nhược điểm hát live.

Live show đầu tiên tổng kết 10 năm sự nghiệp

Tối 8/1, Trịnh Thăng Bình tổ chức live show có tên "The First Show - 10 năm cùng em" tại Nhà văn hóa quận 10, TP.HCM. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là live show đúng nghĩa đầu tiên trong 10 năm sự nghiệp của anh, trước đó giọng ca 34 tuổi chỉ các làm mini show quy mô hạn chế. Show diễn mở màn với ca khúc Tâm sự tuổi 30, sau đó tiếp tục với các ca khúc như Đã lâu không gặp, Đâu ai đợi mình, Vỡ tan, Sau bao năm, Bức bình phong, Seen, Không sao đâu, Em ngủ chưa... Các bản hit đã làm nên tên tuổi của anh như Người ấy, Lời chưa nói, Đã biết sẽ có ngày hôm qua đều được nhạc sĩ Lê Thanh Tâm phối lại, làm mới, tránh cảm giác quá quen thuộc, nhàm chán. Ngoài ra, Trịnh Thăng Bình còn thể hiện ca khúc có tên Chuyện chúng ta. Show diễn kéo dài 2 tiếng 30 phút, với 17 ca khúc, tất cả đều được hát live với ban nhạc. Khách mời duy nhất của chương trình là Liz Kim Cương, cô song ca cùng Trịnh Thăng Bình hai ca khúc Ai đằng sau lưng em và Khác biệt to lớn. Vì quá xúc động, anh đã bật khóc nhiều lần trong suốt show diễn. Nam ca sĩ cho biết sân khấu show diễn chính là giấc mơ suốt nhiều năm của mình.

Nỗ lực đáng ghi nhận

Quy mô chương trình không được tính là lớn, nếu so với nhiều live show khác trong showbiz Việt. Show diễn được lên kế hoạch chỉ trong một tháng, tổ chức trong một khán phòng, có khoảng vài trăm ghế ngồi. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành giải trí vừa trải qua hơn nửa năm đóng băng vì dịch bệnh, các nghệ sĩ cũng chưa thực sự trở lại với sự kiện nghệ thuật, biểu diễn, nỗ lực làm show của Trịnh Thăng Bình đáng được ghi nhận. Đây là live show âm nhạc hiếm hoi, có thể nói gần như là duy nhất, trong thời gian qua đón khán giả vào xem trực tiếp. Với một nam ca sĩ chuyên pop ballad, chỉ ngồi hát hoặc đi lại nhẹ nhàng, không có vũ đoàn hỗ trợ như Trịnh Thăng Bình, điều này là cần thiết. Ưu điểm của chủ nhân hit Người ấy là khả năng làm chủ sân khấu và tương tác với khán giả tốt. Giữa mỗi ca khúc, anh ngừng lại kể về hoàn cảnh sáng tác các bài hát. Anh tự dẫn dắt show diễn trong hơn hai tiếng mà không cần MC. Đêm nhạc tạo cảm giác ấm cúng.

Nhược điểm giọng hát của Trịnh Thăng Bình

Toàn bộ show diễn được chia làm ba phần rõ rệt, với hai khoảng nghỉ sau ca khúc Khác biệt to lớn và Người ấy. Lúc này, điểm trừ của show diễn xuất hiện. Trịnh Thăng Bình phải đi thay trang phục, ê-kíp quyết định để trống sân khấu và chỉ phát bản hòa tấu piano ca khúc Dĩ vãng nhạt nhòa trong hơn 3 phút thay vì mời ca sĩ khách mời diễn thế chỗ. Việc này khiến sân khấu "chết" khá lâu, khán giả bị ngắt quãng tâm trạng. Nhược điểm lớn nhất của show diễn là giọng hát của Trịnh Thăng Bình. Anh hát nốt cao có phần chới với, hát nốt thấp khá "mờ". Thêm vào đó, giọng hát Trịnh Thăng Bình không dày, cột hơi không khỏe, nên chỉ hát khoảng 6-7 bài, nam ca sĩ đã bắt đầu lạc giọng, live hụt hơi. Tuy nhiên, bỏ qua điểm yếu của bản thân, giọng ca 34 tuổi vẫn hát live với ban nhạc sống trong suốt thời lượng chương trình, không dùng các bản thu có giọng nền để hỗ trợ, cũng không hát đè hay hát nhép.