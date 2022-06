Trình duyệt nào vừa bị 'khai tử' sau 27 năm?

4. Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố vì tội danh gì? Tàng trữ trái phép chất ma túy

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đánh bạc trái phép

A và B là đáp án đúng Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Tín (35 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 11/6, nam diễn viên bị phát hiện sử dụng ma túy cùng 4 người khác tại một căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.