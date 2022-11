Trình báo bị mất 1,3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại

Nghe người tự xưng công an nói bà H. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, người phụ nữ này đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối phương cung cấp.

Chiều 4/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng .

Theo trình báo của bà H. (sinh năm 1958, ở phường Sài Đồng), bà này nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên Sở Điện lực Hà Nội, thông báo căn cước công dân của bà bị ai đó sử dụng để lắp đồng hồ điện tại TP.HCM.

Người gọi điện còn báo số tiền bà H. đang nợ Sở Điện lực là 38 triệu đồng. Khi bà nói mình không liên quan đến việc này và sẽ trình báo công an, thì đối phương kết nối máy để bà H. gặp người tự xưng là cán bộ công an. Qua nói chuyện, người này giới thiệu đang làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, hứa giúp bà H. giải quyết sự việc.

Bà H. cũng trình bày quá trình trao đổi, người này nói bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, nếu muốn phối hợp thì bà phải kê khai toàn bộ tài sản trong gia đình.

Do lo sợ, bà H. đã cung cấp cho người lạ thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 1,35 tỷ đồng . Tiếp đó, họ yêu cầu bà này giữ bí mật, rồi ra ngân hàng chuyển tiền cho chúng. Sau khi giao dịch hoàn tất, bà H. nghĩ mình bị lừa nên trình báo công an.

Qua vụ việc trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu.

Nhà chức trách nhấn mạnh thời gian qua, dù có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy. Đa phần nạn nhân là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Công an Hà Nội khẳng định khi làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.