Triều Tiên thử thiết bị nổ tại bãi hạt nhân Punggye-ri

Dự thảo báo cáo trình Liên Hợp Quốc hôm 3/8 cho thấy Triều Tiên đã thử nghiệm các thiết bị nổ và bắt đầu đào đường hầm mới dưới lòng đất tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Động thái thử nghiệm các thiết bị nổ và bắt đầu đào các đường hầm mới dưới lòng đất tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được cho là sẽ mở đường cho các vụ thử hạt nhân mới trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Báo cáo ghi nhận tình hình trong 7 tháng đầu năm nay, nêu chi tiết các chiến thuật Bình Nhưỡng sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.

Dự thảo báo cáo được đệ trình hôm 3/8 lên ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ được công bố sau khi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an thảo luận, Nikkei đưa tin ngày 5/8.

Tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên được phô diễn trong cuộc duyệt binh cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã mở rộng năng lực sản xuất vật liệu phân hạch - thành phần quan trọng trong vũ khí hạt nhân và các thiết bị nổ hạt nhân khác - tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Ngoài ra, báo cáo còn tiết lộ Triều Tiên bắt đầu đào các đường hầm mới ở Punggye-ri, vốn đã bị phá hủy trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ hồi năm 2018.



Theo một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên có thể đã sử dụng các thiết bị kích nổ trong các vụ thử hạt nhân tại Punggye-ri. Theo phân tích của hai thành viên, quá trình chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đã bước vào giai đoạn cuối cùng từ đầu tháng 6.

Báo cáo cho thấy Triều Tiên vẫn đang tiếp nhận lượng lớn các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào biên giới.

Báo cáo Bình Nhưỡng gửi các thành viên Liên Hợp Quốc tính tới ngày 27/7 cho thấy lượng sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào nước này chỉ đạt 8,15% so với mức giới hạn 500.000 thùng/năm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuy nhiên, một thành viên cho rằng ước tính thực sự 458.898 thùng dầu đã được nhập khẩu (vào Triều Tiên), gần bằng mức giới hạn.

Triều Tiên cũng tiếp tục xuất khẩu than bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an. Nghiên cứu của hội đồng chuyên gia và các thành viên Liên Hợp Quốc cho thấy Bình Nhưỡng vẫn dỡ các chuyến hàng than trong lãnh hải Trung Quốc, nhưng không đề cập đến số lượng cụ thể.

Mặc dù không ràng buộc về mặt pháp lý, các báo cáo này là cơ sở cho các biện pháp áp dụng với cá nhân hoặc tổ chức bị phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt.