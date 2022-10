Triều Tiên lên tiếng về việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine

Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine, dù động thái của Moscow vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Kyiv và phương Tây.

Ông Jo Chol Su, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: Arirang.

Jo Chol Su, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng Nga vừa tuyên bố sáp nhập từ Ukraine được tổ chức hợp pháp và phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo Yonhap ngày 4/10.

Trong khi đó, động thái sáp nhập của Nga bị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres lên án mạnh mẽ.

Cũng theo ông Jo, vị quan chức Triều Tiên cáo buộc Mỹ “có tiêu chuẩn kép” vì từng tấn công các nước khác để duy trì vị thế “tối cao”.

“Để duy trì ‘thế giới đơn cực’ mà không bị thách thức, Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước độc lập và xâm phạm quyền hợp pháp của họ, thông qua việc lạm dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Jo cáo buộc trong tuyên bố do hãng KCNA của Triều Tiên đăng tải.

Vị vụ trưởng cũng cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đối mặt hậu quả nếu làm theo các “tiêu chuẩn kép” của Washington.

Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Triều Tiên hồi tháng 7 sau khi Bình Nhưỡng công nhận độc lập đối với hai “nhà nước cộng hòa” tự xưng ly khai ở Donbas, thuộc miền Đông Ukraine. Triều Tiên là nước thứ ba trên thế giới có động thái như vậy, sau Nga và Syria.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng gần đây đã nhấn mạnh quan hệ thân thiết với Moscow trong bối cảnh quan hệ lạnh nhạt với Hàn Quốc và đàm phán hạt nhân với Washington trì trệ.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào ngày 30/9, sau khi 4 khu vực này có kết quả trưng cầu dân ý ủng hộ. Ukraine và đồng minh phương Tây đều phản đối và khẳng định không công nhận kết quả trưng cầu dân ý.